Kandidati se ogrevajo

V Bukarešti se bo konec tedna končal prvi turnir nove sezone elitne serije Grand Chess Tour. Ta se ponovno ponaša z bogatim nagradnim skladom v skupni vrednosti skoraj poldrugega milijona dolarjev, tako kot lani pa obsega pet turnirjev v standardnem, pospešenem in hitropoteznem šahu. Poleg romunske prestolnice se bo karavana elitnih velemojstrov ustavila še v Varšavi in ponovno tudi v Zagrebu, nato pa se bo za zaključna dva turnirja preselila v ameriški Saint Louis.

BELI NA POTEZI So – Nepomnjašči, Bukarešta 2022. Kako je ameriški velemojster izkoristil priložnost, ki se mu je ponudila, za učinkovito realizacijo minimalne materialne prednosti? REŠITEV: 1.Lxf7+! in ne glede na jemanje črnega tudi belemu uspe vzeti črnega lovca in pozicija z dvema kmetoma več je zanj preprosto dobljena: 1…Kxf7 2.Dc4+ in nato 3.Dd4 ali pa 1…Dxf7 2.Dg4+ ter ponovno 3.Dxd4. Zadnji izzivalec svetovnega prvaka je zato takoj priznal poraz.

Posebna privlačnost turnirja v Bukarešti je nastop štirih udeležencev kandidatskega turnirja, najpomembnejšega letošnjega tekmovanja v ciklusu za svetovno prvenstvo, ki se v Madridu začenja že čez dober mesec dni. Za najstniškega zvezdnika Alirezo Firouzjo je to sploh prvi turnir v standardnem šahu po ekipnem evropskem prvenstvu v Sloveniji novembra lansko leto, ko je za nekaj časa skočil celo na drugo mesto svetovne ratinške lestvice.

Prvič po porazu v dvoboju z Magnusom Carlsenom je za pravo šahovnico sedel tudi njegov izzivalec Jan Nepomnjašči, medtem ko sta bila preostala dva udeleženca kandidatskega turnirja, Američan Fabiano Caruana in Madžar Richard Rapport, v letošnjem letu do zdaj neprimerno bolj dejavna.

Romunski junak

V prvem delu tokratnega turnirja nihče od navedene četverice ni pretirano blestel. V drugem krogu je v izjemno zanimivem obračunu Nepomnjašči s črnimi figurami ugnal Firouzjo in s tem dosegel svojo prvo zmago v klasičnem šahu po septembru lani. Firouzji se je precej poznala dolga odsotnost s turnirjev, saj nikakor ni mogel najti svojega ritma in je tako med drugim zapravil tudi zmagovito prednost v partiji z Levonom Aronjanom, v kateri se je na koncu moral sprijazniti z remijem.

Nepomnjašči je vrh krojil zgolj do četrtega kroga, ko je doživel poraz proti Američanu Wesleyju Soju. Slednji je v zanj značilnem čvrstem slogu prikazal daleč najboljše igre prvega dela turnirja in ga zaključil v samostojnem vodstvu. Eden od junakov prvega dela je zagotovo tudi 20-letni Romun Bogdan-Daniel Deac. Glede na trenutni rating sicer precej zaostaja za bolj renomiranimi tekmeci, vendar to na šahovnici ni prišlo niti malo do izraza.

V uvodnih petih partijah je namreč štirikrat remiziral, poleg tega pa je izkoristil napako Rapporta in zabeležil tudi eno zmago. Tako je edini prosti dan dočakal v zasledovalni skupini, ki za vodilnim Sojem zaostaja za pol točke.