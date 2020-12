Kanada in ZDA tudi hokejsko ločeni

Testi za miren spanec

Zvezdnik Los Angeles Kings zna vihteti tudi drugo palico, tisto za golf. FOTO: Roman Šipić

Potem ko so v košarkarski ligi NBA že začeli novo sezono, bodo hokejisti v ligi NHL počakali še tri tedne. Vodstvo lige je nedavno sporočilo, da se bo nova sezona začela 13. januarja, tako da tudi slovenski hokejski zvezdnikiz klubaLos Angeles Kingspočasi odšteva dneve do začetka precej nenavadne sezone.Zaradi nove koronske realnosti bo namreč prihajajoča sezona NHL drugačna kot običajno. Moštva bodo odigrala le po 56 tekem rednega dela, ta se bo končal v začetku maja. »Res smo se kar prijetno načakali. Glede na to, v kakšnih časih trenutno živimo, menim, da to niti ni bilo tako narobe. Upam, da se bo vse uredilo. Upam, da bo v teh tednih pred začetkom vse šlo po načrtih in da ne bo zapletov glede zdravja,« je dejal Kopitar. V NHL so se vodilni in predstavniki sindikata igralcev dolgo dogovarjali, kako izpeljati sezono.Anže Kopitar poudarja, da pri teh pogovorih kljub statusu kapetana ene od ekip ni bil zelo dejaven: »Vpliva smo igralci imeli zelo malo. Pogajanja potekajo med ligo NHL in sindikatom igralcev. Tu so vpleteni tisti, ki so postavljeni na položaje. Sami dobivamo podatke, kako potekajo pogovori, enkrat ali dvakrat na teden.« Za vse v NHL bo v novi sezoni nov tudi format tekmovanja; uvedli bodo posebno kanadsko skupino zaradi omejitev potovanj med ZDA in Kanado, v ZDA pa bodo moštva igrala le s tekmeci v svoji skupini.»Liga je poskrbela za našo varnost. Veliko večja verjetnost je, da se kaj pripeti, če bi več potovali. To je neka alternativa, ki bo pripomogla k temu, da ne bo toliko potovanj. Na žalost pa je tako, da bomo veliko tekem odigrali proti enim in istim nasprotnikom, kar pa konec koncev niti ni tako slabo,« je o prihajajoči novi realnosti razmišljal slovenski zvezdnik v NHL.Opozoril je, da je že dolgo brez tekem, saj je zadnjo odigral 11. marca, njegova ekipa se namreč ni uvrstila v končnico, ki je nato potekala poleti po daljšem premoru. A Kopitar je tudi v tem le našel nekaj dobrega. »Ekipe, ki so se uvrstile v končnico, so vmes igrale, sami pa smo se načakali. Po drugi strani pa tudi spočili. Ne pomnim, kdaj sem nazadnje imel toliko časa, da se res lahko pripravim na naslednjo sezono. Menim, da je pripravljenost zdaj tam, kjer mora biti.«Za zdaj igralcem še niso predstavili podrobnosti koronskega načrta. V Los Angelesu testirajo trikrat na teden. Testi niso prijetni, so pa nujni za miren spanec, dodaja Kopitar: »To ponoči daje mirno spanje, saj veš, da je vse v redu, hkrati pa tudi veš, da so vsi okoli tebe v redu. To je bilo zelo dobro in zelo dobrodošlo.« Anže Kopitar je pojasnil tudi, da so poletne priprave letos potekale drugače kot običajno. »Načrt, ki sem ga imel čez poletje v preteklih letih, je bil tokrat zagotovo drugačen. Ne rečem, da te priprave niso bile intenzivne, a so bile razporejene v malo daljšem času. Počutim se dobro, zelo se že veselim, da se bo hokej začel odvijati.«Njegova ekipa Los Angeles Kings bo priprave začela 31. decembra. Tokrat pripravljalnih tekem ne bo, kralji pa bodo imeli nekaj dni več treninga kot večina tekmecev. »Tudi s temi štirimi dodatnimi dnevi bo vse zelo hitro minilo, tako da bomo morali biti z glavo zelo pri stvari, da bo kemija spet takšna, kot mora biti.« Novost bo tudi postava ekip. V njih bo po 23 igralcev ter še štiri do šest rezerv, ki so predvidene za primere poškodb ali obolelosti s covidom-19. »Ko se bodo stvari začele odvijati, menim, da bomo spet padli v ritem, ne glede na to, da je sezona skrajšana, da bomo začeli pozneje in vse drugo,« je še dodal Anže Kopitar.