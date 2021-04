Kampl navijač, Oblak glavni akter

Vrhunski nogomet(aši) ne pozna(jo) oddiha, le nekaj dni po vrnitvi z rekordno dolge akcije evropskih reprezentanc bodo sprejeli nove izzive v svojih klubih. To je odlična novica za navijače, pred katerimi je super sobota s številnimi derbiji.



Danes bodo odločali o nemškem vrhu, jutri še o španskem, v obe bitki pa sta vpletena slovenska nogometaša.



Dobra prijatelja in nekdanja soigralca v reprezentanci Jan Oblak in Kevin Kampl bosta imela konec tedna močno različni vlogi. Kampl je nazadnje v majici Leipziga prejel kazen in danes (18.30) ne bo mogel pomagati klubu v derbiju sezone z Bayernom. To je v resnici ključna tekma v boju za nemški solatni krožnik, s katerega zadnjih zaporednih osem let jedo le Bavarci. Bayern uživa po 26 krogih (od 34) štiri točke prednosti pred Leipzigom in z morebitno zmago na tleh nekdanje Nemške demokratične republike bi začel priprave na Oktoberfest že v začetku aprila. Sedem točk prednosti bi le stežka zapravil v zadnjih sedmih tekmah. Velja tudi obratno: morebitna zmaga rdečih bikov bi naredila bundesligo za eno najbolj zanimivih ligaških tekmovanj na stari celini, boj za prvaka pa bi postal popolnoma odprt in nepredvidljiv.



Leipzig pogreša Kampla, zato bo stavil na mojstrovine španskega asa Danija Olma, ki je nekoč blestel v majici zagrebškega Dinama, gostje bodo iskali pot do cilja brez Roberta Lewandowskega in kaznovanega dvojca Boateng-Davies. Evropski in svetovni prvak Hansi Flick ima na voljo močan stroj, vsakogar lahko nadomesti, toda derbi bo kljub temu zanimiv: bodo Gnabry, Coman, Sane in Müller prispevali toliko golov kot poljski ostrostrelec?

Brez Joãa Felixa

Morda bo pri nas žel še večji interes spopad za španskega prvaka med Atleticom (66 točk), Barcelono (62) in Realom (60). Iberska giganta Real in Barcelona bosta imela lažje delo kot vodilni Atletico Madrid. Doma bosta gostila Eibar oziroma Valladolid. Rdeče-beli bodo – obratno – sprejeli eno najtežjih gostovanj v sezoni, saj bodo v nedeljo (21.) igrali derbi na stadionu četrtouvrščene Seville. Do konca je na voljo še 30 točk, torej je preuranjeno za kakršno koli prejudiciranje razpleta troboja. Toda prav Atletico je pred zanj ključnim tednom. Dvakrat bo obiskal andaluzijsko metropolo, saj ga teden dni pozneje na sosednjem stadionu čaka prav tako močna ekipa Betisa.



Jutri bo posebno zanimivo, posredno se bosta merila najboljša vratarja španskega prvenstva. Jan Oblak je v 28 tekmah prejel 18 golov (0,64 gola na tekmo), Sevillin vratar Yassine Bounou 16 golov v 24 tekmah (0,67). Ko je Škofjeločan leta 2014 prišel v Madrid, je bil v klubskem kampu na čakanju prav Maročan, ki ga je Atletico nato leta 2016 prodal v Girono, lani je prestopil v Sevillo.



Upajmo, da Oblak in Bono ne bosta imela svojega večera in bodo v ospredju napadalci … v obeh ekipah mrgoli velemojstrov. Domači bodo stavili na navezo (4-3-3) Ocampos-En Nesyri-Suso, gostje (3-5-2) na južnoameriški par Suarez-Correa, saj João Felix najbrž ne bo mogel igrati zaradi bolečin v gležnju.

