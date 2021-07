Kakor koli obrneš, Pogačar konča na vrhu

Tadej Pogačar je nesporni gospodar Toura 2021, ki se žal nadaljuje brez Primoža Rogliča. To je edino, kar po brutalno zahtevnem alpskem koncu tedna na dirki po Franciji drži kot pribito.



Povsem drugačni usodi sta imela velika slovenska kolesarska asa v skorajda zimskih dneh v Alpah, v katerih so ju, tako kot Mateja Mohoriča in Luko Mezgeca, vzpodbujali številni domači navijači. Roglič je v sobotni 8. etapi doživljal pravo kalvarijo, ko že kmalu po startu ni mogel slediti tempu glavnine, včeraj pa ga ni bilo na 9. etapo, čeprav se je končala v Tignesu, ki ga pozna kot žep, saj se zadnja leta tu redno pripravlja.

»Z ekipo smo se odločili, da nima smisla nadaljevati tako, kot je šlo v zadnjih dneh. Poskušal bom okrevati in se osredotočiti na nove cilje. V vožnji na čas mi je res šlo kar dobro, presenetil sem tudi sebe, a že naslednji dan je bilo spet slabše. Bolečine so bile precej hujše. Ko so prišle daljše in zahtevnejše etape, je postalo preveč zahtevno za moje telo,« je Rogla sporočil včeraj dopoldne.



»Vsekakor sem razočaran, nisem načrtoval, da se bo tako končalo. Moram pa to sprejeti in verjeti, da je to prava odločitev, moram biti optimističen in gledati proti novim ciljem,« je še dodal kapetan ekipe Jumbo Visma, ki je odločitev navijačem v Tignesu obrazložil še v živo. Nagovoril jih je sredi mesta, se jim opravičil za odstop in požel gromek aplavz. Merckx z otroškim obrazom Če bi bil cel in zdrav, bi jih bržkone navduševal podobno kot Pogačar, ki je potrdil, da mu na največji dirki na svetu ta čas ni para. To je dokazal že z zmago v vožnji na čas v 5. etapi, po kateri je bil velik zaostanek v 7. etapi, ko je zdrsnil za skoraj štiri minute za rumeno majico, le naključje. Udarec je že naslednji dan vrnil z obrestmi.

Napadel je na predzadnjem vzponu dneva na Col de Romme, in to tako silovito, da mu je le nekaj ovinkov sledil Richard Carapaz (Ineos). Nato je 22-letni Komendčan drugega za drugim lovil vse ubežnike, pred njim je na vrhu zadnjega klanca na Colombieru ostal le še Wout Poels. Tudi etapna zmaga bi lahko bila njegova, a se prvi mož ekipe UAE na mokri in spolzki cesti ni pognal v brezglavi lov.

Tveganje bi bilo preveliko in nepotrebno. Kar je potreboval, je opravil tudi z etapnim 4. mestom. Vse tekmece za vrh v seštevku je pustil daleč za seboj, rumena majica je bila njegova, in to s prednostjo 1:48 pred Woutom van Aertom (Jumbo Visma).

Pogačar je kolesarskemu svetu, v katerem velja za Eddyja Merckxa z otroškim obrazom, vzel dih in povsem prevzel nadzor nad dirko, čeprav je jasno, da je še zdaleč ni konec. Dramatična je bila tudi spet deževna in še hladnejša 9. etapa. Na cesti je že izgubil vodstvo, saj si je Benn O'Connor (Ag2r), ki je na startu zaostajal 8:15, v ubežni skupini prikolesaril že devet minut naskoka. A Pogačarjeva ekipa, ki jo iz spremljevalnega avtomobila vodi Andrej Hauptman, je imela spet vse pod nadzorom. Kar 21 km vzpona proti Tignesu je imel Pogačar še na voljo, da dovolj zmanjša zaostanek za Avstralcem, ki se je peljal etapni zmagi naproti. In tudi to je storil v svojem slogu. Kolesarji Ineosa so sprva toliko navili tempo, da je ostal brez pomočnikov, napad je nakazal Carapaz in v odgovor spet dobil silovit Pogačarjev skok.



Rumena majica je šla zadnje 4 km sama proti cilju in zasedla 6. mesto v etapi z zaostankom 6:02 za O'Connorjem, ki se je povzpel na 2. mesto v skupnem seštevku. Pogačarjeva prednost je še vedno varna, 2:01 pred najbližjim zasledovalcem in že 5:18 pred tretjeuvrščenim Kolumbijcem Rigobertom Uranom (EF).



»Malo sem se zbal, da bom izgubil rumeno majico, saj bi jo rad nosil čim dlje. Tudi Ineos je poskušal napasti, kar spoštujem, a nato sem odgovoril z napadom in vse se je dobro izšlo,« je v Pogačarjevem svetu vse slišati enostavno. Tudi osvajanje in branjenje rumene majice na Touru.

