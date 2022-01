Kaja v Avstraliji brez lepe zgodbe

Odprto prvenstvo Avstralije v tenisu se za malo slovensko zastopstvo ni začelo dobro. Kar nepričakovano je izzvenel uvodni spodrsljaj obetavne Kaje Juvan, ki je pred dnevi navdušila stroko in navijače z zmago proti Belorusinji Arini Sabalenki, št. 2 svetovne lestvice. V 1. kolu Melbourna pa se ji je zataknilo. Poraz z izkušenejšo Belgijko ukrajinskega rodu Marino Zanevsko s 6:7 (7), 6:7 (4) sicer ni popolna senzacija, toda Ljubljančanka je obakrat potegnila krajši konec zlate palice v podaljšani igri ...

Podrobnejši pogled k predstavi druge najboljše Slovenke na svetovni teniški sceni (Tamara Zidanšek, zdaj že med nosilkami tega slovitega turnirja, je prvi dan počivala) razkriva zapravljeno izjemno priložnost. Kajti naša 21-letnica je v uvodnem nizu vodila že s 5:2, v drugem celo s 5:1, a obakrat močno popustila. In čeravno je tudi predvsem v prvi podaljšani igri nadzorovala zgodbo, se ji je nato zataknilo in tako, vendarle nepričakovano, hitro zapušča Melbourne.

Kaja je drugačna

Seveda za igralko z 89. mesta svetovne lestvice ni nič neobičajnega, če izgubi proti sedem let starejši in devet mest višje uvrščeni tekmici, vseeno pa so resne priprave z lani prenovljenim trenerskim štabom kot tudi zadnja odskočna deska v Avstraliji z zmago proti odlični Belorusinji obetale več. Predvsem je tokrat presenetil potek dvoboja, saj Kaja sodi med tiste igralke, ki se jih navzlic mladosti in ne prav bogatih izkušnjah z največjih turnirjev ne loti preplah.

»Gledal sem jo lani v Parizu in takoj opazil, da je ni strah. Nekatere igralke pač čutijo kar preveč spoštovanja v velikih arenah, Kaja je drugačna. In to je za njeno prihodnost dobro,« nam je pred dnevi v posebnem pogovoru, ki smo ga objavili v sobotni izdaji, dejal Mats Wilander, upokojeni švedski teniški zvezdnik in zdaj strokovni komentator Eurosporta.

In dejansko nismo navajeni, da bi ta res obetavna igralka slovenske teniške šole v ključnih trenutkih – tako kot tokrat proti belgijski tekmici – popustila. Povrhu v Melbournu, kjer je lani ob uvrstitvi v 3. krog, potem ko je v prvem ugnala favorizirano Johanno Konta, dosegla lep in odmeven uspeh. Zdaj se mora obrniti k nadaljevanju sezone. V prejšnji je storila korak navzgor, ugnala več uglednih igralk in se utrdila med najboljšo stoterico lestvice WTA.