Kaja uživa z loparjem in kuhalnico, danes v Wimbledonu za uvod proti ruski tekmici

Ta začetek julija je za ljubitelje velikih športnih spektaklov res poseben, pa četudi poletje 2023 ne ponuja niti nogometnega mundiala niti eura. Toda v soboto se je začel Tour de France, dva dni pozneje še Wimbledon. V britanski metropoli je bilo sicer živahno že prejšnji teden, ko je lep del teniške karavane lovil vizum glavnega turnirja. Ujela ga je tudi naša Kaja Juvan, ki jo predvidoma danes čaka uvodni nastop.

A prav za danes je za London napovedan dež, že včeraj pa je muhasto vreme spored krojilo po svoje. Številni gledalci so na tribunah osrednjega igrišča nestrpno pričakovali uvodno predstavo Novaka Đokovića, ki je po lovorikah v Melbournu in Parizu napovedal boj za tretjo lovoriko v sezoni na turnirjih za grand slam, toda po dobljenem uvodnem nizu sta morala s tekmecem, Pedrom Cachinom iz Argentine, prekiniti dvoboj. Deževalo sicer ni močno, toda oba igralca sta razmočeno igrišče ocenila kot pretirano nevarno, kar je srbski zvezdnik z ostrim tonom povedal tudi glavnemu sodniku. Nato sta po enournem premoru vendarle nadaljevala, zmaga je pripadala favoriziranemu Srbu.

Načrtovani današnji spored prinaša tudi vrnitev v tekmovalni ritem naše edine udeleženke wimbledonskega glavnega turnirja Kaje Juvan. Ljubljančanka je v prejšnjem tednu preskočila tri visoke kvalifikacijske ovire, med drugim je ugnala tudi rojakinjo in po svetovni lestvici vodilno slovensko igralko Tamaro Zidanšek in se lahko v miru pripravila na vstop v najbolj prepoznavni teniški center na svetu.

»Zdaj sem se tudi preselila, le še 10 minut sem oddaljena od prizorišča,« nam je dejala dobre volje, ki je, podobno kot med reprezentančnimi nastopi nazadnje aprila v Kopru, ne skriva: »Seveda je vse najbolj podrejeno treningu in pripravi za torkov večer, a v apartmaju se tudi z mojo ekipo kaj pošalim. Zabavno je tudi, kadar kuhamo in nato uživamo v kosilu ali večerji.«

Danes bo proti ruski tekmici Margariti Betovi favoritinja in četudi tenis ponuja vse mogoče scenarije in razplete, bi bil morebitni spodrsljaj naše igralke, ki se zdaj spet vzpenja, zelo presenetljiv. Vsekakor bolj kot denimo sprememba v urniku, saj prav za današnji torek vremenoslovci napovedujejo na londonskem jugu dež in tako nikakor ne bi bilo mogoče, da bi imela Kaja svojo prvo nalogo na turnirju v sredo.

Roger Federer pri skupini Coldplay

Wimbledon pogreša Rogerja Federerja. Seveda 14 dni vrhunskega tenisa ponuja imena številnih, za katere stiskajo pesti na tribunah, toda očitno še dolgo ne bo nekoga, za katerega bi londonsko občinstvo tako vzneseno navijalo kot za Federerja. Švicarski zvezdnik zdaj uživa v športni upokojitvi, po novem pa se je izkazal na odru, saj se je ob koncu tedna na velikem koncertu v Zürichu pridružil sloviti rockovski zasedbi Coldplay. Navdušenju med številnim občinstvom ni bilo konca. Prav tako kot nekoč, ko je zmagovito vihtel lopar v Wimbledonu ...