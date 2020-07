Kaj še ima v sebi doktor Rossi?

Z več kot štirimesečnim zamikom se bo konec tedna končno začela motociklistična sezona, ki jo je ohromila pandemija koronavirusa. Španec Marc Marquez bo želel osvojiti sedmi naslov svetovnega prvaka v elitnem razredu motoGP in se tako izenačiti z Valentinom Rossijem, ki pravi, da je 99-odstotno prepričan, da to ne bo njegova poslovilna sezona.

Marquez (Honda) je bil prvak v letih 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 in 2019, pri 27 letih je na vrhuncu moči. Tokrat bo njegov moštveni kolega mlajši brat Alex, ki je lani osvojil moto2. Njun domači Jerez bo gostil dve zaporedni dirki, to in naslednjo nedeljo (obakrat ob 14. uri), potem se bo karavana preselila na Češko in zatem na dvojni program v Avstrijo. Kot kaže, tudi pri severnih sosedih še ne bo gledalcev.



Od zadnje dirke je minilo osem mesecev, dirkači so nazadnje na jeklenih konjičkih sedeli na testiranjih pred petimi meseci, zato bo vrnitev precej zahtevna, občutki so izginili in treba jih bo obnoviti. Po karanteni sta brata Marquez pred nekaj tedni začela vaditi na motokrosu, ampak cesta je kajpak nekaj drugega.

Jubilejna 90. zmaga?

Veliko je ugibanja glede prihodnosti še vedno tudi pri nas najbolj priljubljenega dirkača Valentina Rossija (Yamaha), ki ima že 41 pomladi. Italijan je bil dominanten v prvem desetletju tega tisočletja (prvak je bil v letih 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 in 2009, toda dirke ni osvojil že od leta 2017. VR46 oz. Doktor se zaveda, da je to njegova zadnja sezona pri Yamahi, ki je že sporočila, da ga bo v naslednji zamenjal mladi Francoz Fabio Quartararo. Rossi bo moral izbirati med drugim moštvom, morda še vedno pod Yamahinim okriljem, in končanjem kariere.



»Želim nadaljevati dirkanje in skoraj stoodstotno prepričan sem, da bom ostal povezan z Yamaho-Petronas tudi v letu 2021,« je povedal Rossi, ki bo imel še naprej moštvenega tekmeca v Mavericku Viñalesu. Opcije veterana bodo močno odvisne od tega, kaj bo pokazal v tej sezoni. Že prve dirke bodo razkrile, ali se še vedno lahko bori za najvišja mesta ali celo za zmago, ki bi bila njegova jubilejna 90. To je 21 več od Giacoma Agostinija. Marquez je tretji s 56.

Quartararoju dovolj drugih mest

Quartararo (21) bo še eno sezono pri razvojnem moštvu Yamaha-SRT. Lani je v svoji prvi sezoni v kraljevskem razredu zasedel skupno peto mesto in potrdil velik talent. Kar štirikrat je bil drugi na zmagovalnem odru, vselej za Marquezom, še vedno pa čaka premierno zmago. Mladenič iz Nice bi rad postal prvi Francoz z zmago po edinem slavju Ragisa Laconija leta 1999.



Ducati, ki ni bil prvak od leta 2007, bo zadržal italijanski par Andrea Dovizioso-Danilo Petrucci. Suzuki ne spada med favorite, lani je vpisal dve zmagi z Alexom Rinsom, toda na februarskih testiranjih se je izkazal, in če bo pokazal več stalnosti, lahko meša štrene najboljšim. Avstrijski KTM bo samo še letos imel Pola Espargaroja, ki bo prihodnje leto zamenjal Alexa Marqueza pri Hondi.