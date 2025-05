Kaj se dogaja z Luko Dončićem? Zasebni sestanek z vodstvom Lakersov sprožil val špekulacij (VIDEO)

Los Angeles Lakers so tudi letos izpadli že v prvem krogu končnice, potem ko jih je z rezultatom 103:96 v peti tekmi izločila ekipa Minnesota Timberwolves. Klub se zdaj sooča z burnim poletjem in številnimi vprašanji glede prihodnosti.

LeBron James, ki bo avgusta dopolnil 40 let, ima možnost, da za prihodnjo sezono izkoristi igralsko opcijo v vrednosti 52,6 milijona dolarjev – ali pa zaključi kariero, podpiše novo pogodbo ali postane prost igralec. Po informacijah ESPN naj bi sicer še igral, a ni znano, ali bo ostal pri Lakersih.

V ospredje stopa slovenski as Luka Dončić, ki je postal najpomembnejši igralec moštva. Pred dnevi je bil opažen v Los Angelesu skupaj s trenerjem JJ Redickom in predsednikom Robom Pelinko, v eni od restavracij so imeli zasebni sestanek. Vsebina pogovora ni znana, a jasno je, da je Dončić ključen za prihodnost kluba.

Dončić bo imel avgusta dve možnosti za podaljšanje pogodbe – štiriletno za 229 milijonov dolarjev ali triletno za 165 milijonov z igralsko opcijo. Če pogodbe ne bo podpisal, lahko leta 2026 postane prost igralec.

Lakersi bodo po pričakovanjih poleti okrepili obrambne položaje na krilu ter pripeljali novi center. Redick je v končnici veliko zaupal Dorianu Finney-Smithu, medtem ko Jaxson Hayes odhaja na trg prostih igralcev.

Zdaj je jasno: prihodnost Lakersov stoji (ali pade) z Luko Dončićem. Klub ga postavlja v središče vseh odločitev – in upa, da bodo z njim zgradili novo zmagovalno jedro.