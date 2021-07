Kaj je Luka Dončić pripravil za Japonce?

Pred nadaljevanjem košarkarskega turnirja na OI nihče ne zavida Juliu Lamasu. Argentinski trener na klopi japonske reprezentance bo v četrtek ob 6.40 poskusil umiriti slovenski orkan, ki od kvalifikacij v Kaunasu melje vse pred seboj. V Tokiu je uvodoma odnesel Lamasove rojake, zdaj pa se gostitelji iger zaskrbljeno sprašujejo, kaj jim je pripravil Luka Dončić. Če je svetovnim podprvakom nasul 48 točk, koliko jih lahko moštvu, ki je pred tem zadnjič igralo na OI leta 1976, na SP 2019 izgubilo vseh pet tekem, na zadnjem prvenstvu Azije in Oceanije pa zasedlo šele 9. mesto?



Letošnja japonska zasedba si vendarle zasluži spoštovanje. V ponedeljek se je pogumno postavila po robu Špancem in ob porazu s 77:88 (Hačimura 20, Vatanabe 19, Edwards, Kanamaru in Togaši po 8; Rubio 20, Claver 13, M. Gasol 12, Abrines 11, P. Gasol in Rodriguez po 9) dobila drugi polčas z 49:40. Zdaj pa izbranci Julia Lamasa, ki je bil argentinski selektor na SP 1998, OI 2012 in SP 2014, na klubski sceni pa vodil tudi špansko Tau Ceramico in Real Madrid, pričakujejo, da se bodo docela otresli tekmovalne treme.



Vse oči so kajpada uprte v domača aduta iz lige NBA, v Tojami rojeno temnopolto krilo Ruija Hačimuro (Washington), ki ima po očetu Zakariju Jabilu korenine v Beninu, in krilnega centra Juto Vatanabeja (Toronto). Več si obetajo tudi od naturaliziranega centra Gavina Edwardsa, ki ima za seboj osem sezon na Japonskem in je pri 206 cm resna grožnja z meti za tri točke.

Prepelič: brez podcenjevanja

»Japonski košarkarji so zelo nadarjeni. Na OI igrajo doma in vedo, kaj jim to prinaša. Nikakor si ne smemo privoščiti podcenjevanja. Dati moramo vse od sebe. Japonci nimajo le Hačimure, ampak tudi zelo hitre branilce, in naša naloga je, da se nanje dobro pripravimo,« pred drugim olimpijskim nastopom razmišlja Klemen Prepelič, strelec 22 točk proti Argentini. Jaka Blažič, ki se je osredotočil na ustavljanje tekmečevih organizatorjev igre in v obrambi močno razbremenil Dončića, dodaja: »Japonci so nepredvidljivi, z agresivno obrambo po celotnem igrišču pa potrjujejo izredno telesno pripravljenost. Tudi v napadu imajo odlične strelce. Kakovost je sicer na naši strani, a to moramo potrditi na igrišču.«



Upi japonskega moštva so kar najbolj odvisni od 23-letnega in 203 cm visokega Hačimure, 9. izbranca nabora NBA 2019, ki je v minuli sezoni igral v elitni ameriški ligi s povprečjem 13,8 točke in 5,5 skoka. Na OI pa bo bržkone zaman lovil reprezentančni rekord na OI – 38 točk Šigeakija Abeja z dvoboja proti Portoriku v Montrealu '76. V Tokiu ne bo imel prav veliko priložnosti, saj Japoncem zelo resno grozi, da bodo nadaljevali črni niz domačih moštev na olimpijskih turnirjih. V Riu 2016 in Londonu 2012 se Brazilci in Britanci niso uvrstili v četrtfinale, pred tem se je dokaj hitro končala tudi pot Kitajcev in Grkov v Pekingu 2008 in Atenah 2004. Slovenci medtem z Dončićem v moštvu ne poznajo poraza na uradnih tekmah: Argentina je bila 14. zaporedna žrtev.

