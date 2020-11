Kadrovski boj tako Šimundže kot Rudonje

Prva liga Telekom Slovenije

Maribor 11 5 4 2 24:15 19

Mura 11 5 4 2 14:6 19

Koper 11 5 4 2 17:11 19

Olimpija 11 5 3 3 13:9 18

Tabor 11 5 1 5 15:15 16

Celje 11 3 4 4 12:12 13

Domžale 10 3 3 4 16:17 12

Bravo 10 3 3 4 10:14 12

Gorica 11 2 3 6 9:19 9

Aluminij 11 2 3 6 8:20 9

Bitka za jesenskega šampiona 1. SNL se s tekmami 12. kroga preveša v zadnji mesec. Zadnji letošnji krog, 19., bo po načrtih 19. decembra. Ta konec tedna bo osrednja tekma v soboški Fazaneriji, kjer Mura gosti Olimpijo. Zgodnji popoldanski termin pripada vijoličnim v Sp. Šiški, večerni pa pravemu primorskemu derbiju na Bonifiki. Jutri bosta še tekmi v Kidričevem in Domžalah.Smo nared, pripravljeni in nabrušeni, so Mariborčanom sporočili Šiškarji. Odsotnost prevelikega števila reprezentantov očitno ni škodila. Vsekakor pa manj kot nesreče pri vijoličnih. Zaradi zadnje, povezane z nenamernim uživanjem prepovedanih sredstev, je trenerostal še brez enega obrambnega stebra, saj je tudiže zaključil sezono.Dolga mariborska klop sicer omogoča korekcije in menjave, vprašanje je, ali ohranja raven kakovosti moštva in igre. Maribor pa je, kot se spodobi za paradnega konja slovenskega klubskega nogometa, začel narekovati trende. Igra napadalno, za gledalce, ki jih žal ni, za gole in za razvoj najsposobnejših ali najbolj nadarjenih. Tako kot večina najboljših v drugih evropskih ligah. Manjka le še strelski izbruhin potem Camoranesiju ne bo mogoče več očitati, da je slab trener.Je bilo dva tedna dovolj za osvežitev in odpravljanje slabosti? V obeh taborih je premor prišel v pravem trenutku in v obeh so približno na istem, kar zadeva kadrovanja. Ponavlja se stara soboška nesreča. Od tujcev, ki se zdijo vojaki menedžerske agencije, ki jih je treba nekam odložiti, Mura nima prav veliko koristi. Kakšno vlogo ima pri tem trener, še ni osrednje vprašanje, ker je Mura še na (v) vrhu.Če bo izgubila in v nadaljevanju izgubila stik z najboljšimi, bi tudi samozavestni trener lahko polagal račune. A komu, tistim, ki so mu dali (pre)široka pooblastila? Kaj šele počne Olimpija?insta »okrepitvi« št. 14 in 15. Več kot očitno je, da je športna politikaprešla v reševanje samega sebe (tudi z uslugami za menedžerje) in v obupno obdobje osvojitve naslova za vsako ceno. Plačuje jo, ker ni ravnal tako, kot so želeli drugi, še pred meseci velik biser. Od 4. kroga je igral vsega 26 minut. S toliko »okrepitvami« – brez enega samega slovenskega igralca za lepšo prihodnost – bi Olimpija morala biti raketa, a je le dvokrilno letalo. Ni golov, ni igre, ni spektakla. Tako je želel, dobil je najbolj neučinkovito, najbolj obrambno in najbolj neatraktivno Olimpijo, odkar je prišel v Ljubljano. Denar za vse prišleke tudi še pada z neba. Tisti, ki jih skrbi Olimpijina prihodnost, so lahko upravičeno zaskrbljeni.Vse od zmage v Stožicah na Bonifiki iz dneva v dan ponavljajo isto: samo da preživimo Gorico? Toliko gorja, kot ga je na Bonifiki povzročila, ga ni nihče v 1. SNL: aprila leta 2015 je Koper zadnjič doma premagal severnoprimorskega tekmeca. Ni kaj,, pomagaj, sta s pogledom v nebesa enotna prvi mož klubain trener, goriška legenda,. No ja, še kar nekaj adutov imata za zlom neugodnih Goričanov.V tako izenačenem prvenstvu šteje vsak spodrsljaj. Jutrišnji bi Aluminij samo še približal 2. SNL, poraz Kraševcev pa je lahko tudi že znak za krčevit boj za obstanek in ne za vrh.Domžalčani imajo s tekmo manj na računu odprto pot proti vrhu. A tudi proti dnu. Prvaki tudi uradno začenjajo novo poglavje z ruskimi vlagatelji in soodločevalci. Prav neverjetno je, da so po tako slabi prvi četrtini prvenstva lahko v trenutku spet v boju za naslov. Zahteva pa je, da v Domžalah zmagajo.