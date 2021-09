Kača nad boginjo

Oči svetovne nogometne javnosti bodo ta konec tedna uprte v Apeninski polotok. Tradicionalna trdnjava evropskega nogometa je večino tega tisočletja preživela v senci Anglije in Španije, a serie A iz leta v leto postaja zanimivejša, tokratne tekme pa v številnih pogledih prekašajo dvoboje drugod po Evropi. Šesti krog odpirata Spezia in AC Milan (15), katerega mestni tekmec Inter bo pozno popoldne začel domači obračun z Atalanto. Obračun črno-modrih, milanske belouške in bergamske boginje, je v Milanu v minuli šampionski sezoni pod taktirko zdaj že nekdanjega trenerja Antonia Conteja dobil Inter. »Srečo imam, da sem prišel v ekipo zmagovalcev, a tudi sam sem že zmagoval. Po tem, ko smo izgubili tri ključne igralce, se nismo zlomili, prišle so prave zamenjave,« je zadovoljen Contejev naslednik Simone Inzaghi, ki lahko od poletja računa tudi na Edina Džeka. Ta bo po novem obisku Slovenije in dobrega prijatelja Senijada Ibričića, vezista Domžal, eden od Inzaghijevih adutov proti Atalanti, ki naj bi kmalu spet računala tudi na Luisa Muriela. Računa lahko tudi na Josipa Iličića, ki je minuli konec tedna podal za zmago v Salernu, tokrat pa bo z Duvanom Zapato ogrožal Samirja Handanovića. Nedelja bo povsem v znamenju rimskega derbija, ki bo prvi za Joseja Mourinha na klopi Rome. »Je veliko uspešnejši in uživa večji ugled kot jaz, a to v derbiju ne šteje,« je pred dvobojem nekdanjih trenerjev Chelseaja opozoril novinec na Lazievi klopi Maurizio Sarri.

