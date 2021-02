Juve bi moral igrati s trenerjem

Tudi drugi večer v Uefini ligi prvakov je potrdil neomejen rok trajanja znanega nogometnega pravila: kroženje žoge brez konkretne ideje je premalo za kaj več v tekmovanju, kakršno je liga prvakov. To sta spoznala Juventus in Sevilla, ki ju 9. marca čaka hud boj za preboj v četrtfinale.



»Priteči na igrišče na takšen način je nesprejemljivo, v igri Juventusa je bilo preveč površnosti,« je strnjeno ocenil učinek italijanskega prvaka v Portu njegov nekdanji trener Fabio Capello. Sloviti strateg iz Škocjana ob Soči ima prav: občasno značilno kriljenje Cristiana Ronalda z rokami najbolje ponazarja Juventusov večer na Zmajevem stadionu in poraz z 1:2.



Juve je iskal različne poti do portugalskih vrat, igral v širino in nizal podaje, toda to je bilo jalovo početje – razmerje v številu podaj (607:312 za Italijane) je nepomembno, podobno pa je bilo tudi na drugi tekmi večera v Andaluziji, kjer je Borussia strla Sevillo s 3:2. Nemci so bili v na videz podrejenem položaju (743:386 v podajah za Sevillo), toda štejejo le goli. Erling Braut Håland je izpeljal »le« eno dvojno podajo, toda te v nogometu štejejo ogromno, tako je padel tudi drugi gol.



Morda bi bilo bolje, če bi šel v Portu na igrišče kar Juventusov trener Andrea Pirlo, ki je bil velemojster racionalnega nogometa. V nasprotju s trojčkom Busquets-Xavi-Iniesta, ki je poosebljal dolgočasno mučenje žoge, imenovano tiki-taka igra, je Pirlo igral globinsko in bil eden od ideologov koncepta, ki je Milanu prinesel lovoriki v ligi prvakov 2003 in 2007. Njegov Juventus je daleč od te ravni, prvič v tej Pirlovi sezoni je izgubil drugič zapovrstjo, potem ko ga je konec tedna premagal tudi Napoli.



Italijanski časniki Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Tuttosport in Corriere della Serra so namenili Pirlu za vodenje tekme oceno 5, še slabšo oceno je prejel Ronaldo – trikrat po 4,5, le torinski Tuttosport mu je prisodil petico. Ronaldo je prejel 35 žog – strelec Portovega gola Moussa Marega le devet –, največkrat sta mu podala Alex Sandro (9) in Weston McKennie (6). Dejan Kuluševski mu ni podal niti enkrat.



»Igralci so po hitro prejetem golu spustili glave in Porto je igral, kot je želel,« je priznal Pirlo. Do svojega nekdanjega kluba je bil kritičen Alessandro del Piero, ki je moštvu očital pomanjkanje zamisli, toda izrazil prepričanje, da bo v Torinu »druga zgodba, Juventus pa visoko motiviran in agresiven«.



Bo 700 milijonov evrov vreden igralski kader res opravil kaj več v dvoboju z 260 milijoni evrov vredno portugalsko ekipo? Na prvi tekmi je zaman stavil na učinek Cristiana Ronalda. Morda bo imel Juve več sreče tudi s sodniki: prav nič ne bi bilo narobe, če bi španski sodnik Carlos Del Cerro Grande pokazal na belo točko ob prekršku nad Ronaldom v 94. minuti tekme.

