Judoisti še vedno brez predsednika

Potem ko so na Judo zvezi Slovenije (JZS) izpeljali dopisno volilno sejo skupščine in v petek prešteli glasove, se je zataknilo. Volitve za predsednika naše krovne organizacije v tem japonskem olimpijskem borilnem športu je dobil Lovrencij Galuf (predlagal ga je JK Acron Slovenj Gradec), ki je prejel en glas več (34:33) kot dosedanji prvi mož Darko Mušič (JK Branik Maribor). A to ni bilo dovolj, da bi 48-letnega podjetnika iz Šmarja pri Jelšah, ki je že tretjino svojega življenja na začasnem delu v Mariboru, razglasili za novega vodjo JZS.



V uradnem zapisniku volilne komisije, v kateri so ob predsedniku Emilu Pozveku še člani Zvone Hudej, Miha Košak, Franjo Murko in Bojan Udovč, ki so ga sicer klubom razposlali (šele) v torek zvečer, so ugotovili, da je na volitvah sodelovalo 74 od 75 predstavnikov klubov z volilno pravico. Po pravilih zveze mora prvi mož za izvolitev prejeti 50 odstotkov (sodelujočih) glasov in potemtakem Galuf resnično ni dobil toliko. Vse lepo in prav, toda zaplet so povzročili neveljavni glasovi, ki so jih našteli sedem. Tako je bilo v volilni skrinjici dejansko le 67 glasov, in če bi upoštevali to število, bi jih imel edini protikandidat dosedanjega predsednika dovolj, da bi prevzel vodenje naše krovne judoistične organizacije, ki je – če bi upoštevali kolajne z velikih tekmovanj – med najuspešnejšimi v slovenskem športu. Napovedal pritožbo Na to, da se neveljavni glasovi ne bi smeli šteti v kvorum, se tudi sklicuje Galuf. »Po mojem mnenju sem zmagal. V našem taboru ocenjujem, da je 34 glasov – glede na to, da jih je nasprotnik dobil zgolj 33 –, dovolj za zmago na volitvah,« je presodil član mariborskega Železničarja, pri katerem judo trenira njegov sin. Kakor si s svojo ekipo, v kateri je tudi šampionka Urška Žolnir, razlaga pravilnik, glasove, ki so jih izločili že pred štetjem, ker niso izpolnjevali takšnih in drugačnih pogojev, ne bi smeli upoštevati v kvorum. Navsezadnje tudi volivec, ki pride na volitve brez, denimo, osebnega dokumenta, ne more oddati glasu in zatorej ne sodeluje na volitvah. »Zato bomo še enkrat pregledali vse skupaj in vložili pritožbo. Očitno je treba izpeljati pravne postopke, da bomo razrešili dilemo,« je napovedal Galuf.



Za Mušiča, ki slovenske judoiste kot predsednik uradno vodi od januarja 2015, je pravilnik jasen, zato namesto pritožbe pričakuje ponovitev volitev za prvega moža. »Nadejam se, da bomo čim prej izpeljali ponovljen krog volitev, da se vzpostavi vodstvo in pelje zgodba naprej,« je ocenil 50-letni Mariborčan in pristavil, da za samo zvezo zagotovo ni najbolje, da so tako razdvojeni.

