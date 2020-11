Josip Iličić razveselil Slovenijo

Povsem razumljivo je, da je bil Matjaž Kek, selektor slovenske reprezentance, dobre volje po zadnjem oktobrskem dvojčku tekem, ko se je izbrana vrsta vračala domov iz Prištine in Kišinjova s šestimi točkami za dve pomembni zmagi v ligi narodov. Toda včeraj je njegov optimizem pred novim novembrskim zborom dobil nove razsežnosti – pri moštvu bo spet Josip Iličić.



Najustvarjalnejši nogometaš v zadnjih letih na našem nogometnem pladnju se je pomladi s klubskimi soigralci pri Atalanti ujel v zapor Lombardije in zlasti Bergama. Nobenega mesta pri naših zahodnih sosedih ni zlovešči virus prizadel bolj kot prav tega, kjer je doma klub z odličnim nogometašem iz Slovenije.



Kranjčan se je prebijal skozi zoprne zdravstvene težave, namesto da bi pozneje igral, je bil dolgo zunaj igrišča, povsem razumljivo je bilo veselje, ko se je pred kratkim vrnil na stadione italijanskega prvenstva, prestižne lige prvakov, zdaj pa se bo priključil tudi reprezentanci. Pred njo so tri preizkušnje: najprej tekma pripravljalnega značaja doma proti Azerbajdžanu (11. t. m.), nato pa še oster boj za točke v ligi narodov doma proti Kosovu (15. t. m.) in za konec v Grčiji (18. t. m.).



»Zdaj je treba oktobrsko bero nadgraditi. Že prva prijateljska tekma proti Azerbajdžanu ima svoj pomen, kako narediti korak naprej, kar si seveda vsi želimo,« je poudaril selektor in potrdil, da so na seznamu trije povratniki – ob omenjenem Iličiću še Miha Zajc (tudi njegovo Genovo je podobno kot Bergamo močno prizadel koronavirus) in Tim Matavž, ki se bo moštvu priključil iz Abu Dabija. Selektorjeva edina težava za tekmo s Kosovom bo, kako nadomestiti Jako Bijola, ki zaradi drugega rumenega kartona tokrat ne bo mogel igrati.



Toda pozitivna energija je zdaj doma pri slovenski reprezentanci, prav ta garaški pristop, kot ga je Kek občudoval pri Primožu Rogliču v nedeljo ob TV-prenosu Vuelte, pa bi rad videl novembra tudi na nogometnem igrišču ...



Seznam za novembrski zbor – vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid), Vid Belec (Salernitana), Matjaž Rozman (Celje); branilci: Miha Mevlja (Soči), Petar Stojanović (Dinamo Zagreb), Nejc Skubic (Konyaspor), Jure Balkovec (Karagumruk), Miha Blažič (Ferencvaros), Nemanja Mitrović (Maribor), Jon Gorenc Stanković (Sturm), Mario Jurčević (Osijek); zvezni igralci: Josip Iličić (Atalanta), Jasmin Kurtić (Parma), Miha Zajc (Genoa), Jaka Bijol (Hannover), Amedej Vetrih (Rizespor), Sandi Lovrić (Lugano), Nino Kouter (Mura), David Tijanić (Rakow); napadalci: Tim Matavž (Al-Wahda), Benjamin Verbič (Dinamo Kijev), Andraž Šporar (Sporting Lizbona), Damjan Bohar (Osijek), Haris Vučkić (Real Zaragoza).