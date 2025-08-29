EP V KOŠARKI

Jokićeve poteze odmevale tudi v ZDA

Nemški in srbski košarkarji so takoj pokazali svojo moč. Schröder je prepričan o osvojitvi naslova evropskih prvakov.
Fotografija: Nikola Jokić je znova pokazal, da je pravi vodja. FOTO: FIBA
Nikola Jokić je znova pokazal, da je pravi vodja. FOTO: FIBA

Miha Šimnovec
Miha Šimnovec
29.08.2025 ob 08:18
Miha Šimnovec
Miha Šimnovec
29.08.2025 ob 08:18

Nemški in srbski košarkarji, ki sodijo v najožji krog kandidatov za osvojitev zlate lovorike na 42. evropskem prvenstvu, so uspešno začeli svoj pohod proti vrhu. Medtem ko so predlanski svetovni prvaki s Franzem Wagnerjem in Dennisom Schröderjem na čelu v Tampereju s tridesetimi točkami razlike odpravili Črnogorce (106:76), so izbranci selektorja Svetislava Pešića za uvod zmagali še z večjo prednostjo. Od Estoncev so bili namreč v Rigi s pol moči boljši za 34 točk (98:64).

V srbski reprezentanci je ob najboljšem strelcu Nikoli Joviću (18 točk) izstopal tudi Nikola Jokić, ki je z enajstimi točkami, desetimi skoki in sedmimi asistencami le za malo zgrešil trojni dvojček. A še bolj kot s številkami je navdušil z odličnim razigravanjem soigralcev in težko verjetnimi potezami, o katerih so še včeraj razpredali tudi onstran Atlantika. Da je pravi vodja na parketu in ob njem, je pokazal tudi s svojo gesto po tekmi, ko je v slačilnici stopil do vsakega člana ekipe in mu segel v roke.

Kar kipi od samozavesti

Nemce na igrišču že več let dobro vodi Schröder, ki se je predlani s soigralci v Aziji veselil zlate lovorike na svetovnem prvenstvu, na katerem so ga razglasili tudi za najboljšega igralca turnirja. K sredini uvodni zmagi nad Črnogorci je prispeval 21 točk (le eno manj kot Wagner), štiri asistence in dva skoka, že pred odhodom na Finsko, ki gosti skupino B, pa je samozavestno napovedal: »Osvojili bomo naslov evropskih prvakov. Če ne bi bil prepričan o tem, bi izpustil turnir in svoj čas raje preživel v družbi svojih najbližjih v Braunschweigu ...«

