Jojo: se je vrnila psihična bolezen izpred dveh let?

Ugibanj, zakaj je poniknil Josip Iličić, ni več. Deloma, toda dovolj, da so mnogi zastrigli z ušesi in se ustrašili, jih je razkril trener Atalante Gian Piero Gasperini. »Morda je najbolje, da ga pustite pri miru,« je po gostovanju v Rimu pri Laziu in drugem zaporednem izidu brez golov povedal mister. Ni bilo lepo slišati razlogov za odsotnost slovenskega nogometnega virtuoza, toda vsem je bilo jasno kot beli dan, da je v leto 2022 vstopil psihično zlomljen. Slab teden pred 34. rojstnim dnevom (dopolnil jih bo 29. t. m.) se obeti in napovedi ne zdijo nič kaj obetavni, saj se je slovenski reprezentant že drugič soočil s podobnimi težavami. Če so bile za prve težave pred dvema letoma, ki so ga od igrišča oddaljile takoj po sijajnih predstavah v osmini finala lige prvakov proti Valencii in so bile povezane z izbruhom covida-19 v središču epidemije v Italiji v Bergamu, imajo zdajšnje še skrivnosten vzrok. V Bergamu in na Apeninih so prišle Jojeve težave v javnost pred gostovanjem v Rimu, a v taboru črno-modrih so zanje vedeli že najmanj dva tedna. Edinih letošnjih 12 minut na igrišču je preživel v 9. t. m. v Vidmu, ko je Atalanta napolnila Udinesejevo mrežo s pol ducata golov. Odtlej in v naslednjih treh tekmah, od tega je bila prva proti Venezii pokalna, ga ni bilo več v postavi in je bil zaveden kot poškodovan igralec. Atalanta je zadnji dve tekmi streljala s praznimi naboji in osvojila le dve točki. Gasperini se v Rimu ni mogel otresti nadležnih vprašanj le z enim stavkom. »Ne maram govoriti o njem. Ima vzpone in padce. Zdaj ima znova nekaj težav, toda on je bil tisti, ki se je želel umakniti. Mi ga z odprtimi rokami čakamo, da se vrne. Zdaj moramo razmišljati bolj o sebi kot o igralcu,« je sivolasi trener priznal, da je odsotnost nepredvidljivega mojstra lahko tudi velika težava za Atalanto.

V škripcih tudi Slovenija

Iličić je nogometni boem, ki ga Atalanta trpi. V tej sezoni je v 24 tekmah dosegel po tri gole in asistence, enkrat je nepogrešljiv v začetni enajsterici, drugič je džoker s klopi. V bitki za vnovično uvrstitev med štiri najboljše in v ligo prvakov bi bila Atalanta krepko oslabljena. »Njegova vrednost ni vprašljiva in še vedno je neprecenljiv mož za Atalanto. Toda njegov umik bi imel lahko pomembne posledice za moštvo, saj se ne ve, kdaj bi se lahko vrnil. Pred dvema letoma je čez poletje in vse do oktobra izpustil ducat tekem. Upanje je, da bi se lahko vrnil konec februarja. Ljubitelji nogometa ga želimo videti čim prej, kako se sprehaja po igrišču in uporablja svojo dragoceno levico. Upamo, da bo rešil svoje težave,« so se Josipove težave dotaknile tudi komentatorja slovite rožnate La Gazzetta dello Sport. Iličićevo nestabilno zdravje je lahko tudi težava za slovenskega selektorja Matjaža Keka. Morebitna daljša odsotnost bo pomenila, da bo najboljši igralec zanesljivo izpustil junijski paket tekem v ligi narodov, ne bi bilo pa presenečenje, če je že odigral svojo zadnjo tekmo v slovenskem dresu. Septembra, ko bosta še zaključni tekmi lige narodov, bo že debelo v 35. letu starosti.