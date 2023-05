Jojo je skriti adut vijoličnih v rokavu

Razbremenjena Olimpija in Maribor lahko v sobotnem finalu pokala Pivovarne Union ponudita prvovrstni posladek. Ljubljanski nogometaši napadajo dvojno lovoriko, Mariborčani so motivirani zato, ker želijo popraviti prvenstveni vtis. Kdo je favorit, kdo bodo izstopajoči posamezniki, to so podrobnosti, na katere so v anketi odgovorili nekdanji asi obeh moštev.

Dejan Đuranović, bivši igralec Olimpije in Maribora: »Olimpija je razbremenjena in že ima lovoriko, Maribor rešuje sezono. To bo tekma, na kateri bodo imeli velik vpliv čustva in motiv, navdih posameznika ali njegova napaka. Po videnem v prvenstvu ima Olimpija prepričljivejše posameznike, Maribor ima izstopajočega Žana Vipotnik. Josip Iličić? Ne vem, ali bo nared. Je nepredvidljiv in z eno potezo lahko spremeni potek dvoboja, ampak glede na njegovo stanje in formo ga bolj vidim kot psihološko oporo moštvu.«

Ermin Šiljak, bivši igralec Olimpije: «Olimpija je že prvak in se je lahko bolj zbrano pripravljala na finale. V njem bodo zeleno-beli igralci zelo motivirani, saj se jim le redkokdaj ponudi priložnost za dvojno lovoriko. Maribor je v solidni formi, sezono lahko reši s pokalno lovoriko. Maribor je bolj odvisen od razpoloženega posameznika kot Olimpija. Žan Vipotnik sicer ne zmore vsega sam, a ima sposobnost zabijanja golov in dovolj je lahko le ena priložnost. Če ga bo Olimpija onemogočila, bo veliko naredila. Njena moč temelji na moštvu in manj na posameznikih.«

Simon Sešlar, bivši igralec Maribora: »Zaradi športnih okoliščin je težko predvidevati, kdo je bliže lovoriki. Enim in drugim gredo v prid, zato se nagibam 50-odstotni možnosti. Olimpijina sproščenost ni prednost, a omogoča boljše izhodišče. To bo finale, ki bi ga lahko odločil značaj igralcev in moštva. O formi ne bi razpredal, Olimpija ni več v tekmovalnem ritmu, Maribor ima nekaj več želje. Tudi posamezniki ne nagibajo jezička na tehtnici na eno ali drugo stran.«

Sebastjan Cimirotič, bivši igralec Olimpije: »Olimpija je v pozitivnem ritmu, a je res, da se na eni tekmi zmanjša razlika v kakovosti. Vse je odprto, ampak v prednosti je Olimpija, ker ima boljši igralski kader in na splošno deluje veliko bolje na igrišču. Zdi se, da se muči, vendar je tudi proti Kopru pokazala, kaj je njena moč. Žan Vipotnik je zelo, zelo, zelo kakovosten napadalec, ki živi za gole in ima nekaj več, ko pride v priložnost. Toda tudi Olimpija ima še enega močnega aduta v vratarju Matevžu Vidovšku.«

Dare Vršič, bivši igralec Maribor in Olimpije: »Olimpija je v prednosti zaradi kakovosti igre, trenerja, igralcev in celotne organiziranosti igre. Vse je bilo vidno v prvenstvu in je vidno na lestvici. Toda tudi Mariborčani imajo močan adut – eno tekmo, na kateri bo mogoče nadomestiti vse slabosti ter, na primer, imeti res čudežnih in srečnih 90 minut. Kakšno naključje, hiter gol in razmerja sil se lahko v trenutku spremenijo. Če Mariboru odrežeš enega od vidnih igralcev, je oslabljen, če Olimpiji, ni oslabljena. To je njena odlika v tej sezoni.«