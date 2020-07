Jojo gre nad pariške zvezde

Končno nekaj občutka normalnosti tudi za Čeferinovo nogometno družino, ki se je odrekla letošnji izvedbi evra za zaščito baze, klubov, ki končujejo državna prvenstva. V Nyonu so izvedli žreb za ligo prvakov, ki se bo po pandemiji koronavirusa nadaljevala in končala avgusta. Ples kroglic je združil Jana Oblaka z Atleticom in Kevina Kampla z Leipzigom, Josip Iličić pa se bo v dresu Atalante soočil z zvezdniškim Paris Saint-Germainom.



Kot se je odločila Uefa, bodo preostale povratne tekme osmine finala 7. in 8. avgusta v Torinu (Juventus za Lyonom zaostaja z 0:1), Manchestru (City vodi pred Real Madridom z 2:1), Münchnu (Bayern ima prednost s 3:0 pred Chelseajem) in Neaplju (Napoli in Barcelona sta se razšla z 1:1). Četrtfinale in polfinale z zgolj eno tekmo ter finale pa bodo na zaključnem turnirju med 12. in 23. avgustom v Lizboni (stadiona Luz in Jose Alvalade), kjer ne bo navijačev.



Slovenski reprezentančni vratar Oblak se je v četrtfinale uvrstil, potem ko je z Atleticom izločil branilca naslova Liverpool. Zdi se, da ima Atletico kar lepo pot do novega finala, v katerem bi lovil edino manjkajočo lovoriko. Kar trikrat (1974, 2014 in 2016) je klonil v zadnjem dejanju. Če bi mu uspelo premagati urok, bi bila to zares velika zgodba, še posebno v letu, ko je umrla njegova legenda Radomir Antić. Atalanta, pri kateri je Jojo v Valencii zabil kar štiri gole, pa sploh prvič nastopa v ligi prvakov.



Žreb polfinalnih parov omogoča soočenje nekdanjih prvakov, Barcelone in Bayerna ter Reala in Juventusa. A vsi se še morajo prebiti iz osmine finala, najslabše kaže Madridčanom, ki jih čaka zelo težka tekma pri modrih Pepa Guardiole. Ti še niso osvojili lige prvakov in bi radi Uefi na zelenici pokazali, da jim je mesto med elito. Grozi jim namreč dveletna prepoved nastopanja v evropskih tekmovanjih. Bavarci, znova nemški prvaki, so z eno nogo že med najboljšimi štirimi.

Evropska liga v Nemčiji

Na videokonferenci, na kateri je bilo precej tehničnih motenj, so izžrebali tudi pare v evropski ligi. Najboljša osmerica bo odigrala turnir v Nemčiji, finale bo 21. avgusta v Kölnu. V EL nastopa tudi Samir Handanović, njegov Inter še ni odigral prvega dvoboja osmine finala z Getafejem. O napredovanju bo odločala le ena tekma 5. ali 6. avgusta. Če bodo Italijani uspešni, jih v četrtfinalu čaka obračun z zmagovalcem para Bayer Leverkusen-Glasgow Rangers (3:1).