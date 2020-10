Jesenska zgodba doma v Sežani

Goran Stanković se je imenitno lotil dela v Sežani.

Virus resda agresivno napada, toda slovensko nogometno kolesje, vsaj na tisti najvišji ravni, se vrti. Po ponedeljkovem zasedanju skupščine zveze in novi izvolitvise zdaj domači drobnogled premika k nadaljevanju ligaškega boja. Za uvod bo živahno danes na Primorskem, tri zanimive predstave bodo nato v 9. kolu sledile jutri.Kdo bi si mislil, da bo regionalni prestiž Gorica vs. Sežana tokrat tekma zadnjeuvrščenega z vodilnim na lestvici? Mesto na dnu povratnika v prvo ligo iz mesta vrtnic še ne preseneča tako močno, četudi gre za klub z izjemno prepoznavnostjo v slovenskem prostoru, vendar preskok k višji konkurenci ni preprost. In Tabor? To je za zdaj slovenska nogometna zgodba jeseni. V Sežani po selitvina vročo mariborsko klop zdajočitno odlično krmari, toda pred njim in igralci je lep izziv: ubraniti 1. mesto.V Ljudskem vrtu niso ravno vajeni, da bi se jim tekmeci tako odločno in napadalno postavili po robu, kot se je nazadnje Koper. Toda naključja so v športu redka, rokopis, Brica in nogometnega akterja velikih zgodb v goriškem športnem parku, je zdaj na klopi edinega prvoligaša z Obale zelo viden. Na nasprotni strani bo stal veliki zmagovalec prejšnje sezone, zdaj pa kot trener osmouvrščenega moštva dolžnik –. Celjani so v globoki senci svoje šampionske podobe, toda temelj za vzpon imajo:...Mestni derbi! Komu je naklonjena nogometna Ljubljana, je že dolgo jasno, za novodobni projekt iz Šiške zares stiskajo pesti le prijatelji in znanci sicer zanimive zasedbe, ki je pred štirimi meseci potopila Olimpijo sredi Stožic s 5:0! To je bila še ena od zdaj že mnogih blamaž strokovnega vodstva zin. Tudi najbolj potrpežljivi privrženci zeleno-bele barve popuščajo, tisti starejši pa pravijo, da je spremljanje tekem zdaj tako mučno kot sredi osemdesetih, ko je Olimpija izpadla v drugo jugoslovansko ligo, takoj za tem pa še v republiško.Že tako Murska Sobota pogosto diha v nogometnem ritmu, jutri bi bil v Fazaneriji za nameček pravi praznik, ko ga ne bi uničil zlovešči virus. Tribune pač ne bodo mogle pokati po šivih, na igrišču pa bo vroče. Kot vedno, ko igrata Mura in Maribor. Odkar je, strelec prvega vijoličnega gola v ligi prvakov, na soboški klopi, je ta derbi pod še vidnejšim drobnogledom. Obe moštvi sicer jutri popravljata vtis: niti ni Mura blestela pri zdesetkanih Domžalah niti Maribor doma proti Kopru.Nogometaši iz Kidričevega, najmanjšega kraja na prvoligaškem zemljevidu, so v prejšnji sezoni vlekli svojo pot blizu vodilnih, končno 5. mesto je bilo lep dosežek. Zdaj so z dvema zmagama predzadnji, danes lahko skočijo za mesto ali dve. Domžalčane je namreč krepko razredčil virus, garali so za točko z Muro, danes bo podobno. Pod drobnogledom bo tudi gorenjski sodnikDavid Šmajc. V soboto so ga namreč po tekmi med Mariborom in Koprom omenjali predvsem v domačem taboru.