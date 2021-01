Jeseniško veselje v novem letu

Lepo bi bilo domačo hokejsko sezono začeti v polni dvorani in z največjo klubsko zgodbo naših ledenih ploskev. Dejansko sta moštvi Jesenic in Olimpije odprli novo koledarsko leto v slogu večine dosedanjih derbijev v tej sezoni z napeto in negotovo igro, popolno praznično ozračje bi bilo seveda v primeru obiska na tribunah. Toda na to bo v boju z zloveščim virusom treba še počakati. Drugič v zadnjih mesecih so o zmagovalcu odločali kazenski streli in podobno kot v polfinalu domačega pokala so bili za odtenek oziroma le en gol natančnejši Gorenjci. Tokrat je bil med njimi z zadetkom odločitve natančen Žan Jezovšek za končnih 2:1 (1:1, 0:1, 0:0; 0:0, 1:0; S. Rajsar; Mušič).



Če bi bila na tribunah Podmežakle večtisočglava domača navijaška množica, pa bi močno ploskala še enemu Žanu v rdečem dresu – Us je bil v domačih vratih spet zelo zanesljiv, za povrh je pri kazenskih strelih ostal nepremagan. Nekaj dni pred tekmo pa je vstal iz bolniške postelje po zoprni pljučnici. »Toda Žan je izjemen bojevnik, spet si zasluži čestitke za pristop in vse prikazano,« je bil nad njim navdušen trener domačega moštva Mitja Šivic. Vesel je bil kajpak tudi zaradi tretje zmage v sezoni v bilanci največjega slovenskega derbija, z izjemo ene tekme in takrat v začetku oktobra Olimpijine zmage s 6:1, so bile prav vse predstave zelo napete.



»Res mi ta uvodna novoletna zmaga pomeni precej, saj v zadnjem času sploh nismo imeli želenega tekmovalnega ritma. Vrstile so se odpovedi na sporedu alpske lige, nazadnje smo imeli resnejšo preizkušnjo 10. decembra v Tivoliju z Olimpijo,« je strnil misli Šivic, svoje moštvo pohvalil predvsem za prikazano v zadnjih dvajsetih minutah tekme, najbolj kritično pa se ozrl k padcu v drugi tretjini.

Trener bruhal ogenj jeze

Olimpija? Trenutno nam njena podoba prikliče v spomin mariborske predstave zadnjih mesecev na nogometnem igrišču. Vijolični so na vrhu lestvice, prav tako tudi hokejski zmaji, oboji premagujejo za razred ali dva slabše tekmece, v derbijih, ki so po navadi najbolj pod drobnogledom javnosti in zlasti privržencev, pa ne blestijo. In prav ko naj bi se mir vrnil v Tivoli po zadnji domači tekmi v letu 2020 proti zelo konkurenčnemu Asiagu (4:1; Koren, Magovac, Pance, Mušič), je zdaj v Podmežakli zeleno-belim spet spodrsnilo.



»Res je nedopustno, kako so naši igralci delovali na ledu. Če hokejistu Olimpije tekma v Podmežakli ne predstavlja zadostnega motiva, potem res mora biti nekaj hudo narobe,« je Olimpijin trener Gregor Polončič bruhal ogenj jeze. Očitno bo vroče v prihodnjih dneh in tako je bilo že včeraj, ko bi zmaji sprva morali igrati z Lustenauom za točke alpske lige, pa so Avstrijci zaradi okužbe z virusom prestavili svoj prihod v Ljubljano. Namesto tekme je bil na sporedu za zmaje trening. »In ta bo zelo resen,« je odločno napovedal trener po bolečem sobotnem porazu.