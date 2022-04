Jeklena volja kot nalašč za Jesenice

V tem tednu je padel zastor čez klubsko sezono na regionalnih ledenih ploskvah. Zadnji slovenski akterji so bili jeseniški hokejisti, ki so ob uvrstitvi v finale dosegli svoj največji uspeh doslej v alpski ligi, so se pa ob koncu podpisali pod sezono brez lovorike. Več kot 4000 gledalcev si je ogledalo sklepno tekmo v Podmežakli, ko je bilo jasno, kako številni so še vedno privrženci železarjev, kar nam je potrdil tudi menedžer kluba Anže Pogačar.

Če zavrtiva časovno kolesje za eno leto v preteklost, se spomniva šampionske lovorike Jesenic in takrat velikega veselja med vašimi številnimi privrženci. Zdaj naslova ni, so pa pred dnevi navijači Podmežaklo napolnili do vrha.

»Pred preteklo sezono smo imeli konec marca začrtane jasne smernice, kako se lotiti nalog. Trener Mitja Šivic je ostal pri nas, s športnim direktorjem Marcelom Rodmanom smo hitro sestavili moštvo, na Jesenice smo vrnili oba Žana – vratarja Usa in napadalca Jezovška in potem z vmesnimi vzponi in padci uspešno preživeli sezono. Toda po njej je ekipa razpadla. Zapustilo nas je kar 17 članov te šampionske zasedbe, vključno s trenerskim štabom in zdravnikom.«

In kako ste se potem sploh ozrli k tej novi sezoni 2021/22?

»Ključna naloga je bila stabilizirati klub in z minimalnimi sredstvi sestaviti novo moštvo. To je pomenilo nekaterim mlajšim ponuditi pomembne vloge in veliko igralnih minut, poiskati novega trenerja ter pripeljati tri tuje okrepitve – vratarja in dva napadalca. Pri tem smo bili uspešni, saj smo sklenili dogovor s trenerjem Nikom Zupančičem, ki je na Jesenicah že delal, tuje novince smo dobili na Švedskem in Finskem. Navijačev pa ne zanimajo težave in proračuni. Želijo si zmag in lepih tekem, pričakujejo, da bodo Jesenice vedno v vrhu. Seveda za to delamo pri klubu, ne gre pa vedno vse po željah.«

In na koncu vam ni šlo po željah v tem finalu AHL, v katerem pa ste Podmežaklo napolnili do vrha – kako ste se prebili skozi sezono po denarni plati?

»Moramo še urediti vse papirje, a končni znesek proračuna bo nekje med 450 in 500 tisoč evri. Polne tribune na zadnji tekmi z Asiagom so za nas lepa nagrada za ves trud v sezoni. Seveda če izvzamemo nekaj teh zadnjih tekem, obisk še zdaleč ni bil takšen, res pa je, da ga ni kluba na Gorenjskem, ki bi redno imel med 700 in 800 gledalci na tekmi. Zato bi rad, da bi se marsikdo zavedal, da naša oznaka 'ponos Gorenjske' ni kar tako.«

Kolikor vem, pa prav na Gorenjskem pogrešate več denarne podpore večjih podjetij, ki bi jo potrebovali za tako želeni vstop v ICEHL?

»Smo vsekakor hvaležni vsem za sodelovanje, jasno pa, da si mislimo, da bi lahko dobili več sredstev in ne nazadnje pozornosti. Lahko se zahvalim občini Kranjska Gora, ki nam je čestitala za nastop v finalu AHL. In rad bi videl, da bi bil naš generalni pokrovitelj še bolj ponosen na nas. Kajti če kateri klub res predstavlja geslo jeklena volja, je to prav naš, ki se je z vsemi težavami prebijal skozi zares številne preizkušnje zadnjih mesecev.«