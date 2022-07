Je slovo dokončno? Goran Dragić s temi besedami dal novo upanje (FOTO)

Prvič po veliki zmagi na evropskem prvenstvu 2017 se je v slovensko košarkarsko reprezentanco vrnil Goran Dragić in sinoči v Stožicah odigral svojo poslovilno tekmo v dresu reprezentance pred domačim občinstvom. Ta zgodovinski dogodek, ko sta znova združila moči skupaj z Luko Dončićem, si je v živo želelo ogledati ogromno slovenskih košarkarskih navdušencev, a dvorana Stožice je bila premajhna za vse, ki so želeli videti Gogijevo slovo.

Luka Dončić in Goran Dragić FOTO: Blaž Samec

»MVP, MVP, MVP!« je odmevalo po koncu tekme. To, da je eden najboljših slovenskih košarkarjev v zgodovini, so navijači sporočali priljubljenemu kapetanu. Soigralci so ga dvignili in metali v zrak, sam pa je v navijačem sporočil besede, zaradi katerih so mnogih zastrigli z ušesi in se oklenili novega upanja – da morda to sploh ni bila njegova zadnja tekma.

»Gremo po evropsko zlato!« je dejal. Je bil to namig, da se bo soigralcem še pridružil? Na novinarski konferenci po tekmi je Dragić, ki bo igral tudi še na nedeljski kvalifikacijski tekmi proti Švedski, dejal, da je še vedno del te ekipe. »Rekel sem, da bom šel na evropsko prvenstvo, ampak kot gledalec. Zahvalil bi se rad vsem soigralcem, ki so mi v zadnjih dveh tednih pričarali občutke iz 2017. Kemija je na visoki ravni. Izkoristiti moramo to in zmagati tudi na Švedskem, nato pa bomo videli, kako naprej,« je odgovoril.

V objemu z Luko Dončićem. FOTO: Sandi Fišer, Mediaspeed

Goran Dragić na zadnji reprezentančni tekmi v Stožicah. FOTO: Sandi Fišer, Mediaspeed