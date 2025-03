Je Mankoč napovedal povratek v Slovenijo? »Zagotovo se želim vrniti«

Nekdanji vrhunski plavalec Peter Mankoč, zdaj trener v Estoniji, ne izključuje vrnitve v slovensko plavanje. »Zagotovo se želim vrniti v slovensko plavanje,« je eden najboljših plavalcev v zgodovini slovenskega in evropskega plavanja povedal ob robu torkove slovesnosti ob odprtju novega Športnega centra Ilirija v središču Ljubljane.

»Sigurno se želim vrniti v slovensko plavanje, sem že prej pomagal, potem sem se zaradi družine preselil v Estonijo. Sem pripravljen priti nazaj, ampak treba je upoštevati tudi mojo družino, saj bo treba vse seliti,« je o tem sprva dejal Mankoč.

Vesel, da je le dočakal sodobni plavalni center

Mankoč je vesel, da je le dočakal center, o katerem je lahko zgolj sanjal med svojo aktivno kariero. »Že leta 1988 se je pisalo, 'da upajmo, da bo naslednje leto gradbišče za 50 metrski bazen'. Na žalost se v času moje aktivne kariere to ni zgodilo. Dvanajst let po koncu moje aktivne kariere se je zgodilo, bolje pozno kot nikoli,« je ob odprtju centra razmišljal eden najboljših slovenskih plavalcev.

Pogojev za trening, ki jih bo vrhunskim plavalcem omogočal nov center, ni mogoče primerjati s pogoji, ki so jih imeli on in ostali plavalci njegove generacije. »Moral sem potovati osem, devet mesecev na leto, da sem sploh lahko treniral. Velikokrat nisem vedel za dva dni vnaprej, kdaj in kje bom imel trening,« je pojasnil.