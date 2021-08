Je cilj biti prvi na vasi?

Prva liga Telemach Koper 5 4 1 0 11:4 13

Bravo 6 3 3 0 7:2 12

Maribor 6 4 0 2 11:9 12

Olimpija 6 3 1 2 9:8 10

Tabor 6 2 1 3 6:6 7

Radomlje 5 1 2 2 4:4 5

Mura 5 1 2 2 5:8 5

Aluminij 6 0 4 2 1:4 4

Celje 6 1 1 4 5:9 4

Domžale 5 1 1 3 3:8 4

Kdo bo šel z vrha lestvice na dvotedenski premor zaradi reprezentančnih kvalifikacijskih tekem za svetovno prvenstvo? Najboljše izhodišče pred 7. krogom 1. SNL ima vodilni Koper, ki bo danes gostoval pri sosedih v Sežani, Maribor in Bravo se bosta zvečer pomerila v Ljudskem vrtu, nedeljsko popoldne bosta zapolnila ligaška dolžnika Domžale in Mura, zvečer pa bo Olimpija gostila Aluminij. Sinoči sta se že pomerila Celje in Radomlje.Sežanci so pri realnem izkupičku, Koprčani so ga presegli. Tri, štiri, šest točk? Šest točk loči tekmeca, manj pa igralska kakovost, če bo domači trenerimel na voljo vse razpoložljive može in bo z glavo pri stvari. Koprčani so v ritmu, ki daje le dve možnosti: ali bo zmagovalni niz še trajal ali pa ga bo končal, kot je pogosto, lokalni tekmec. Enkrat bo konec niza, če ga bo konec danes, bi lahko pomenil tudi izgubo vodilnega položaja.Kdo bi si mislil, da Mariborčani proti Šiškarjem niso v vlogi favoritov. Imajo le prednost domačega igrišča, če sploh to je. Vijolični razvoj na igrišču je zanimiv zaradi trenerja. Vsaka njegova poteza in vse odločitve so pod drobnogledom. V tekmah, ki štejejo, se ni proslavil. Njegov izzivalec na Bravovi klopije veliko uspešnejši v združevanju teorije in prakse.Enim in drugim ne cvetijo rožice, a Sobočani so v Evropi vsaj pridelali milijone evrov. Domžalčani za preboj v zgornjo polovico potrebujejo igralca ali dva s presežno vrednostjo. Ni ju na vidiku, zato se bo trenermoral znajti kar sam in uporabiti vse obrtniške spretnosti, pa še to ne bo dovolj, če se ne bo popravila krvna slika igralcev. Mura se zdaj lahko mirno posveti ligi, trenerpa igri, ki bo tudi njega približala izzivom (in trendom) v tujini. Posnemanje njegovega ambicioznega in tekmovalnega Maribora ga ni pripeljalo dlje kot do Murske Sobote. Je za najboljšega trenerja v 1. SNL res cilj biti prvi na vasi?in nogometaši lažje dihajo, srčni utrip predsednikaje v mejah normale. Samo še Aluminij pade in Olimpijina podoba se bo v tednu dni spremenila iz obupne v sijočo. »Malo morgen«. Kakšna mora biti Olimpija na igrišču, je dal jasno vedetiprva z lepo igro. Izziv je znan, a lepote v igri (še) ne bo. Kidričani pod taktirkoso znani po tem, da so tečni in ne dovolijo igre. Zmaga na grd način bo lepa Olimpijina popotnica za nadaljevanje prvenstva.