Jasmin Kurtić: Najprej nazaj v Italijo, v načrtu tudi trenerski izziv

V studiu nas je obiskal Jasmin Kurtić, dolgoletni član slovenske nogometne reprezentance in eden najbolj izkušenih aktivnih slovenskih nogometašev. V Ljubljani intenzivno trenira in čaka na klic, ki bi ga vnovič zvabil v tujino, potem ko je končal sezono v majici italijanskega kluba Südtirol.

Kurtić želi še nekaj let igrati v Italiji, kjer načrtuje tudi prve korake v drugi karieri. V tamkajšnjem strokovnem centru v Covercianu si je namreč rezerviral izobraževanje za nogometnega trenerja.

Jasmin Kurtić ohranja pozitiven pristop. Želi podaljšati nogometno kariero, po njej pa stopiti med trenerje. FOTO: Marko Feist

Kurtić je eden od slovenskih nogometašev z najdaljšim stažem v tujih prvenstvih. Nazadnje je igral na Južnem Tirolskem, pred tem tudi v Romuniji in Grčiji, najmočnejši pečat pa je vendarle pustil v majicah številnih klubov v italijanskem prvenstvu serie A. V Italijo ga je zvabil klic iz Palerma, kamor se je odpravil iz Nove Gorice, ki je bila le kratka vmesna postaja na poti iz Bele krajine. Kako je prišlo do tega, da je dotlej vendarle manj znanj igralec Bele krajine ekspresno zamenjal Črnomelj za Sicilijo, 1. SNL pa za močno serie A?

97 tekem za Slovenijo je zbral, pred njim sta na večni lestvici le Boštjan Cesar (102) in Bojan Jokić (100).

Od Palerma do Südtirola

»Najprej želim izpostaviti Tomaža Kavčiča, ki mi je pomagal v času, ko sem igral za kadete in mladince Bele krajine. Prepričal je tako mene kot vodstvo kluba, da bi moral posvetiti celoten čas nogometu, tedaj sem namreč hodil tudi v službo. Prisluhnil sem mu in živel samo za nogomet, ob tem pa vendarle tudi delal, saj z igranjem nogometa vendarle ni bilo mogoče zaslužiti dovolj. Zgodba se je odvila tudi naprej – tudi pozneje, ko Kavčiča ni bilo več v klubu, mi je pomagal, lahko se mu le zahvalim. Poklical me je, mi rekel, pridi v Novo mesto, tam smo se dobili z Goričani. Že na poti v Novo mesto sem razmišljal le o karieri nogometaša, tako rad sem imel nogomet, niti za trenutek nisem okleval okrog selitve v Novo Gorico. Tedaj je bil v Gorici tudi Uroš Dovžak, spoznal sem tudi menedžerja Amirja Ružnića, vse je šlo le navzgor,« nam je opisal Kurtić, ki se dobro spominja vsega okrog prestopa v Palermo, četudi je to nazaj že 14 let.

V Italiji je nazadnje igral za Südtirol. FOTO: Facebook Südtirol

»Še vedno sem živel v Črnomlju. Ko sem se po enem od treningov vozil domov in se spuščal s Semiča, me je poklical Ružnić in mi rekel, naj takoj obrnem in se vrnem v Novo Gorico, saj da moramo podpisati pogodbo s Palermom. Sprva mu nisem verjel, toda zgodba je bila resnična,« nam je pojasnil Kurtić. Prišel je v tedaj strahovito močan klub, v katerem so igrali številni uveljavljeni zvezdniki serie A, dokončno je opozoril nase Italijo v majici Vareseja, kjer je prvo sezono igral kot posojeni igralec Sicilijancev. Nato je postal eden najbolj standardnih vezistov v ligi.

Uspešnost kariere Jasmina Kurtića potrjujejo številke. V Italiji je igral za Palermo, Varese, Sassuolo, Torino, Fiorentino, Atalanto, SPAL, Parmo in nazadnje Südtirol, vmes je igral tudi za romunsko Universitateo in grški PAOK. Samo v serie A je zbral 289 tekem in v tem času nanizal 29 golov ter 16 podaj za gol. Izjemno visoko kotira tudi na večni lestvici reprezentance Slovenije: v 97 tekmah je zbral dva gola, prvega je prispeval prav ob svojem debiju v reprezentanci, ki mu ga je ponudil tedanji selektor Slaviša Stojanović, 26. maja 2012.

Tudi Kurtić je okusil vonj po euru 2024, selektor Kek mu je namenil končnico prve tekme med Slovenijo in Dansko v Stuttgartu.

Na novo sezono se pripravlja individualno, vadi v Ljubljani. FOTO: Leon Vidic

»Dobro se spomnim tistega dne, igrali smo prijateljsko tekmo z Grčijo, in sicer v Kufsteinu,« je izstrelil Kurtić, ki je vrhunec reprezentančne kariere vendarle dočakal lani z nastopom na evropskem prvenstvu v Nemčiji. Tudi sam je okusil vonj po euru 2024 na igrišču, selektor Matjaž Kek mu je namenil končnico prve tekme med Slovenijo in Dansko v Stuttgartu.

Je v mlajših letih razmišljal, da bo nekoč segel tako visoko? »Ah, kje pa. Samo želel sem igrati nogomet, tako sem bil nor nanj. Na betonskem igrišču čez cesto pri naših blokih v Kanižarici sem preživel več časa kot doma. Tam so me videli od jutra do večera. Nisem razmišljal o pogodbah in karieri, le o nogometu in žogi,« je pojasnil.

Priljubljen je bil med slovenskimi navijači, tudi v vadbenem središču v Wuppertalu. FOTO: Leon Vidic

Kurtić se je odlikoval kot odličen sogovornik. V podkastu smo namreč odprli številne različne tematike. »Kurta« je med drugim povedal, zakaj je ključno, da mladi nogometaši izberejo klub, v katerem bodo lahko redno igrali, v katerem klubu v Italiji se je počutil najbolje, kako visoko bi lahko segla Atalanta s tedaj odličnim Josipom Iličićem, če ne bi posegla vmes epidemija covida-19, in nam odgovoril tudi na vprašanje, kdo je bil najboljši zvezni igralec, ki ga je spoznal v serie A.

Kako je bilo z Messijem?

Odgovoril je tudi na vprašanje, zakaj svojemu agentu Amirju Ružniću nikdar ni dovolil, da mu pove, kdaj ga bo prišel kdo opazovat na tekmo, odprli pa smo tudi nekatere zakulisne teme – zakaj je skrbel za pozitivno vzdušje v reprezentanci in na kakšen način.

In ali drži anekdota iz južnoameriške turneje po Argentini in Urugvaju, da sta se z Lionelom Messijem že pred tekmo pogovorila na štiri oči. To so le nekatere od tem, ki smo jih s priljubljenim nogometašem odprli v tokratni epizodi podkasta VAR.