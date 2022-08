Janja Šegel v Rim po finale, nato pa na morje

V pisani tekmovalni sezoni je pred plavalci še zadnja etapa poletja 2022. Za mnoge celo najpomembnejša: evropsko prvenstvo v Rimu. In v slovenski reprezentanci je tista, ki ne skriva visokega cilja, 21-letna Korošica Janja Šegel. V tej sezoni je močno opozorila nase, bila je naša najuspešnejša športnica na sredozemskih igrah, pred tem na svetovnem prvenstvu v Budimpešti ni bila daleč od finala.

Janja, tekmovalni koledar sezone ne dovoljuje nikakršnega oddiha, plavalci pa se s trenerji odločate, kateremu dogodku nameniti največ pozornosti. Kot vemo, ste se odločili za prihajajoče prvenstvo stare celine kot najpomembnejše za vas. Kako je bilo načrtovati tekmovalno pripravljenost?

»Letos je res vse na kupu! Izbrala sem si Rim kot osrednji tekmovalni izziv, kar je seveda pomenilo, da sem odšla na svetovno prvenstvo in olimpijske igre iz polnega treninga. In nato na tej ravni tudi nadaljevala priprave. Nazadnje sem nastopila še na mitingu v Banjaluki, tam dobro plavala, spočila se bom v prihajajočih dneh tik pred odhodom na prvenstvo, kar bo prvič v tej sezoni. Zato me prav zanima, kakšni bodo izidi v primerjavi z doseženimi na prejšnjih tekmovanjih.«

Pa ste bili presenečeni nad doseženimi izidi na svetovnem prvenstvu na Madžarskem in na sredozemskih igrah v Alžiriji?

»V Budimpešti sem plavala konkurenčno v dopoldanskem predtekmovalnem delu, popoldne bi bilo lahko bolje. Na sredozemskih igrah pa me je moj čas 1:56 na 200 m prosto kar presenetil. In to je gotovo dober znak pred odhodom v Rim: ko bom tam spočita, bom zagotovo še boljša.«

Kako pa ste doživeli sredozemske igre, ki so sicer kot OI v malem? Živite v posebni vasi, srečujete športnike iz drugih panog ...

»To so bile moje prve sredozemske igre, prav prijetno je, ker so tam še drugi športniki in tako spremljamo neposredno na prizorišču druge športne panoge. Res pa je, da posebni časi nevarnosti koronavirusa zahtevajo upoštevanje nasvetov za preprečevanje okužb. Tako smo se plavalci držali bolj zase, pazili smo, kdaj in kje smo bili s kom. A celotni utrip sredozemskih iger mi je bil všeč, zato že komaj čakam naslednje!«

Pa ni veliko manjkalo, da bi se pred časom poslovili od športne poti. Imeli ste imenitne dosežke na igrah mladih, se pri šestnajstih uvrstili na olimpijske igre, toda pozneje je sledila plavalna vrzel ...

»Najprej bi zdaj povedala, da sem prav ponosna nase, ker takrat nisem nehala plavati. Bila sem že na meji, res ni bilo daleč od tega. Zdaj mi pa ni žal, da sem spet tu. Drugače sploh ne bi vedela, česa sem zmožna.«

Zdaj s te časovne razdalje: kaj je bil poglavitni vzrok za krizo?

»Takrat sem bila res mlada in po vseh izzivih, vključno z olimpijskimi igrami v Riu, prav zgodaj izčrpana. Imela sem zdravstvene težave, kri ni bila v redu, ni bilo želje po treningu. Pa sva s trenerjem (Matijo Medveškom, o. p.) vse skupaj vrnila na začetek in se resno lotila dela.«

Kako gresta v vašem primeru skupaj šport in šola?

»En letnik imam še srednje zdravstvene šole v Slovenj Gradcu. Vsi mi pomagajo, profesorji me spodbujajo, obenem so ponosni na športne dosežke.«

Počitnice bodo kratke med SP in novim šolskim letom, kajne?

»Po prvenstvu v Rimu bom šla za teden ali dva na morje, to bo čas mojega odklopa.«

In kaj počenjate, ko ste prosti?

»Spim, ležim, si pogledam kakšen film.«

Koliko pa spremljate druge športne panoge?

»Niti ne kaj posebej. Atletiko rada gledam, morda še kaj.«

In koroško soimenjakinjo, kraljico plezalnih sten?

»Seveda! Užitek je spremljati Janjine nastope.«