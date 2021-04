Janja potrdila boj za zlato v Tokiu

»Naj se olimpijske igre kar začnejo,« si je mislila najboljša slovenska plezalka Janja Garnbret, potem ko je v soboto na prvi letošnji tekmi v Švici opravila s tekmicami in si pripisala 27. zmago v svetovnem pokalu. Do Tokia je sicer še dolga pot, a Janjina popotnica za olimpijske igre ne bi mogla biti lepša.



Lansko leto v športnem plezanju je bilo močno prizadeto zaradi pandemije novega koronavirusa. Prireditelji so spravili pod streho le eno tekmo v težavnosti – 21. in 22. avgusta v Brianconu. Najmočnejšo tekmovalno nestrpnost je v novo sezono prenesla prav 22-letna plezalka iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu. Tekma svetovnega pokala v balvanskem plezanju je potrdila popolno prevlado slovenske šampionke. Zmagala je z najbolj prepričljivim plezanjem, saj je kot edina osvojila vseh 13 vrhov balvanov – kot najboljša v kvalifikacijah, polfinalu in finalu! Ob tem je kljub rosni mladosti delovala najbolj izkušeno, kar je razumljivo: drugo in tretje mesto sta osvojili 19-letna Američanka Natalia Grossman in 16-letna Francozinja Oriane Bertone.



»To je bila težko pričakovana tekma, v kateri sem resnično uživala. Po 22 mesecih premora je bilo zelo lepo priti nazaj, zadnjo balvansko tekmo pred to v Meiringenu sem imela junija leta 2019 v Vailu. Zelo lepo je bilo znova okusiti tekmovalni ritem,« je razkrila zmagovalka 27 tekem med elito.

»To specifično obdobje je bilo malo nenavadno, saj dolgo nisem imela nikakršne primerjave s tekmicami. Zdaj končno vem, kam trenutno sodim. Lahko rečem, da sem res zadovoljna s formo in letošnjim napredkom. Zdaj lahko le še načrtujem in stopnjujem svojo pripravljenost na avgust,« je dodala Garnbretova, ki bo tudi na OI v Tokiu med vročimi kandidatkami za kolajne.



Preostali Slovenci? V finalu sta bili Vita Lukan (5.) in Katja Kadić (6.), zunaj njega pa Jernej Kruder 7., Gregor Vezonik 9., Lučka Rakovec in Domen Škofic 10., Lucija Tarkuš 14., Mia Krampl in Zan Lovenjak Sudar 15., Anže Peharc 21., Julija Kruder 35. in Matic Kotar 47. Naslednja postaja svetovnega pokala bo Salt Lake City z balvanskima tekmama 22. in 30. maja.

