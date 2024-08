Janja in Toni sta slovenski zastavonoši, zastavo Srbije pa bo nosil Damir s slovenskimi koreninami

Slovensko zastavo bosta na večerni sklepni slovesnosti olimpijskih iger v Parizu nosila zlata športna plezalka Janja Garnbret in srebrni kajtar Toni Vodišek, je na družbenih omrežjih objavil Olimpijski komite Slovenije (OKS). Sklepna slovesnost XXXIII. olimpijskih iger moderne dobe se bo na stadionu Stade de France začela ob 21. uri.

»Ti si zastavonoša? Ne, jaz sem zastavonoša,« je Vodišek v smehu dejal Garnbret v videu, ki so ga pri OKS objavili na Instagramu.

Mednarodni olimpijski komite je pred olimpijskimi igrami v Tokiu odločil, da mora vsaka država imeti dve zastavonoši, moškega in žensko, to pravilo pa je obveljalo tudi v Parizu. Na otvoritveni slovesnosti sta zastavo Slovenije nosila rokometašica Ana Gros in kanuist Benjamin Savšek.

Štiriindvajsetletni Vodišek je v videu ocenil, da ju je z Garnbret zasluženo doletela čast, da bosta na sklepni slovesnosti nosila slovensko zastavo. Da je čast nositi zastavo, se je strinjala tudi 25-letna Korošica, ki je spomnila, da jo je ta čast doletela že pred tremi leti v Tokiu.

Na večerni sklepni slovesnosti olimpijskih iger v Parizu bo poleg zastavonoš Slovenije, zlate Janje Garnbret in srebrnega Tonija Vodiška, za dodaten slovenski pridih poskrbel zlati srbski strelec s koreninami z Dolenjske Damir Mikec, ki bo nosil zastavo svoje domovine. Strelec Damir Mikec bo zastavo nosil skupaj z Zorano Arunović, s katero sta v mešanih ekipah v disciplini zračna pištola na 10 metrov Srbiji 30. julija priborila prvo medaljo iger v Parizu. V Splitu rojeni Srb zase pravi, da je "pravi Jugoslovan", saj je na nek način družinsko povezan s skoraj vsemi republikami nekdanje države. S Slovenijo ga povezujeta stara starša iz Novega mesta po očetovi strani, Mikec pa ima tudi slovensko državljanstvo.

Po mnenju številnih najboljša športna plezalka vseh časov je v Tokiu pred tremi leti postala prva olimpijska zmagovalka v tem športu, letos pa je naslov v nekoliko spremenjeni olimpijski kombinaciji uspešno ubranila.

Poleg Janje Garnbret in Tonija Vodiška je v Parizu odličje za Slovenijo osvojila še judoistka Andreja Leški, ki je v prvem tednu iger zmagala v kategoriji do 63 kilogramov, kar je bila prva slovenska medalja na letošnjih igrah.