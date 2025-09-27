Janja in Rosa sta v Seulu spisali pravljico! (FOTO)

Zgodovinski dan za slovensko športno plezanje! Dvojna zmaga na svetovnem prvenstvu v Seulu. V finalu težavnosti je Janja Garnbret osvojila zlato kolajno, slovenski podvig v Južni Koreji pa je malce nepričakovano dopolnila debitantka Rosa Rekar, ki je priplezala do srebra. Z uvrstitvijo med najboljših osem na svetu se je izkazala tudi Lučka Rakovec, ki je bila na koncu sedma. Danes bo še polfinale in finale v balvanskem plezanju tudi z branilko naslova Garnbretovo. Ob njej bosta slovenske barve pod vodstvom selektorja Gorazda Hrena zastopala še Jennifer Buckley in Anže Peharc.

9 zlatih kolajn na svetovnih prvenstvih že ima Janja Garnbret

»Moje telo je bilo pripravljeno in v glavi sem imela mir, rekla sem si, kar bo, pač bo. Nov naslov svetovne prvakinje je tu in super vesela sem,« so bile prve besede 25-letnice, ki že vrsto let sodeluje s trenerjem Romanom Krajnikom. Tik pod vrhom, ko je bila zmaga sicer že v žepu, se ji je pripetil nepričakovan zdrs. S skrajnimi močmi se je ujela se in položila roko na oznako »TOP«. Med občinstvom je završalo od navdušenja.

»Tudi jaz sem že pomislila, da bom padla tik pod vrhom. Bilo je zelo spolzko, toda nekako sem se ujela z levo roko. Izšlo se je popolno,« je bila nasmejana Janja, ki ne bo imela časa za praznovanje dvojne slovenske zmage: »Poveselili se bomo po sobotni tekmi. Upam, da bom lahko zaspala, ker sem tako vzhičena. Veselim se balvanov.«

Janja je edina prišla do vrha. FOTO: Slobodan Mišković/IFSC

Garnbretova je razred zase. FOTO: IFSC

Rekarjeva je zablestela pri 19 letih. FOTO: IFSC

»Danes se dogaja pravljica. Najlepše je, ko zmagaš, potem ko si bil najboljši v vseh 'rundah', kvalifikacijah, polfinalu in finalu. Ne, to je drugo najlepše. Najlepše je, ko si edini, ki mu uspe osvojiti vrh. Potem pa še, da je bila Rosa druga in z mano na stopničkah. Da lahko deliva skupaj ta slovenski uspeh, pa je sploh nekaj posebnega. Ja, pravljica. Za zdaj popolno svetovno prvenstvo,« je bila navdušena najboljša plezalka vseh časov.

Slovenska športnica leta v tej sezoni ne pozna poraza. Najboljša je bila tudi na tekmah svetovnega pokala v Innsbrucku in domačem Kopru. Korošica, ki je bila predlani v Bernu v težavnosti druga, zmagala pa je na balvanih in v kombinaciji, je bila tokrat razred zase. Edina je priplezala do vrha in premagala reprezentančno kolegico, 19-letnico iz Žirovnice Roso Rekar, ki je tedaj že vedela, da je prva velika kolajna na članskih tekmovanjih že njena.

Rekarjeva: Ponosna sem

Rekarjeva, lanska prvakinja med mladinkami, je zasijala že na svojem prvem članskem svetovnem prvenstvu. »Ta rezultat mi ogromno pomeni. V zadnjem letu sem zares napredovala. Ponosna sem. Na tekmah svetovnega pokala mi je vedno zmanjkalo čisto malo, zdaj pa se mi je vse izšlo in sem res vesela,« je bila nasmejana Rekarjeva, ki je začela kot tretja izmed osmih finalistk in morala dolgo čakati pod steno. »Nisem bila živčna, ker sem bila zadovoljna že s samim plezanjem. Cilj je bil pokazati, kar znam, in to mi je uspelo. Kolajna je češnja na torti. Vesela sem bila že, ko je bilo jasno, da bo vsaj bronasta, potem pa še Garnbretova, dvakratna olimpijska prvakinja iz Tokia in Pariza, se je od leta 2016 na SP že enajstkrat zavihtela na zmagovalni oder, od tega kar devetkrat na najvišjo stopničko. Ima tri naslove prvakinje v težavnosti, tri v balvanih in tri v kombinaciji, ki je ni več na tekmovalnem sporedu.

»Da se je tako 'poklopilo' v finalu, je res neverjetno. Pa ne mislim, da bi imeli srečo. Janja je spet potrdila svojo prevlado. Popolno je odplezala. Rosa je vso leto čakala na stopničke, bila velikokrat blizu, kazala, da je v odlični formi. Na pravi tekmi je odplezala odlično in res zasluženo osvojila drugo mesto. Preprosto ne morem verjeti. Zares sem vesel in srečen,« pa je od ponosa žarel selektor Hren.