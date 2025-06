Janja Garnbret pred zgodovinskim podvigom! Bo postala prva ženska, ki ji bo uspelo?

Slovenska kraljica športnega plezanja Janja Garnbret je letos zavestno izpustila večino tekmovalne sezone, a daleč od tega, da bi počivala. Svojo formo je usmerila drugam — v naravno skalo. Njena ambicija? Postati prva ženska na svetu, ki bo preplezala legendarno smer Bibliographie (9b+) v francoskem plezališču Céüse.

Priprava na zgodovinski dosežek

Garnbretova je letos preskočila kar sedem tekem svetovnega pokala, kar je brez primere v njeni karieri. »To je moj najdaljši premor doslej, če ne štejem obdobja korone,« je povedala za STA. A to ni pomenilo oddiha. »Ne lenarim, 'ne zabušavam', pridno treniram kot vedno,« poudarja.

Odločitev za umik iz tekmovalne rutine je bila skrbno premišljena. »Po lanski sezoni sem čutila, da moram stopiti korak nazaj, si malo oddahniti od tekem — mentalno in fizično. Dobro mi je delo,« pravi. Po skoraj devetih mesecih brez tekmovanj bo konec junija nastopila v Innsbrucku, kjer bo znova obula tekmovalne plezalke.

Janja Garnbret FOTO: Instagram

Cilj: ena najtežjih smeri na svetu

A pred tem jo čaka velikanski izziv. V nedeljo odhaja v Francijo, kjer se bo v steni Céüse znova lotila smeri Bibliographie, ki je lani ni uspela preplezati. »Upam, da mi letos bo,« pravi odločena.

Gre za eno najzahtevnejših plezalnih linij na svetu, ki poleg fizične moči zahteva še izjemno mero potrpežljivosti. »To ni kot tekma, ko prideš, imaš dva dneva in greš domov. Tu je vse odvisno od vremena, od kože, od počutja … Včasih je preveč vlažno, včasih preveč vroče ali premrzlo. To je lahko frustrirajoče, ker nisi odvisen samo od sebe,« opisuje posebnosti skalnega plezanja.

Pripravljala se je na različnih lokacijah: v Švici, Avstriji, domači Mišji peči in Ospu, pa tudi v Arcu. Če ji v prvem poskusu ne bo uspelo, bo po nastopu v Innsbrucku znova poskusila, saj podviga ne želi odložiti še za eno leto.

Janja Garnbret, plezalka, Ljubljana, 28. 4. 2024 FOTO: Voranc Vogel

Nasledila Gorana Dragića

Za šestindvajsetletnico se obeta pestro poletje. Avgusta bo v Slovenski Bistrici organizirala prvi 24-urni plezalni maraton z dobrodelno noto. V enem dnevu želi preplezati 100 smeri, dogodek pa bo namenjen zbiranju sredstev za mlade športnike v okviru projekta Botrstvo v športu, katerega ambasadorka je.

»To je ideja, ki sem jo imela že dolgo v glavi. Gre za povezovanje tekmovalnosti in druženja — in za dober namen,« pravi. Vlogo ambasadorke je lani prevzela od Gorana Dragića: »Gre za veliko odgovornost. Gogi je letvico postavil visoko, jaz pa se trudim, da se mu čim bolj približam.«

Janja Garnbret, plezalka, Ljubljana, 28. 4. 2024 FOTO: Voranc Vogel

Plezalka, ki zna pogledati tudi čez rob

Garnbretova ostaja ena od redkih vrhunskih športnic, ki glasno opozarjajo na problematiko podhranjenosti v plezalnih krogih. Po njenih besedah so ukrepi Mednarodne zveze za športno plezanje (IFSC) nezadostni: »Vprašalniki in osnovni zdravstveni pregledi niso dovolj. Kdor ima težave, bi moral biti izločen iz tekmovanj — v dobro športa in zdravja športnikov.«

Čeprav je plezanje njen svet, ima Garnbretova tudi širše interese. V zadnjem času se je spoprijateljila z vodjo ekipe F1 Haas, Ayaom Komatsujem, ki prav tako pleza. »Veliko se družimo, hitro vožnjo imam sicer rada, a da bi šla za dirkačico, za zdaj to še ni na vidiku,« se je pošalila.

Pred njo pa je zdaj predvsem plezalni cilj, ki ga bo natančno spremljal ves svet plezalne skupnosti: bo postala prva ženska, ki bo osvojila Bibliographie? »Ne želim razmišljati o tem, da mi ne bi uspelo, ker si to res želim. A tudi če mi ne bo, se bom kmalu znova lotila podviga,« pravi odločno.