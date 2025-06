Janja Garnbret je pripravljena plezati tudi ponoči (FOTO)

Število športnih plezalcev v Sloveniji strmo narašča, glavni motor razvoja te športne panoge pri nas je dvakratna olimpijska prvakinja Janja Garnbret. Korošica odšteva tedne do svoje prve tekme v sezoni, včeraj pa je obelodanila osrednji projekt v vlogi ambasadorke dobrodelnega projekta Botrstvo v športu: 22. in 23. avgusta bo v našem največjem plezalnem centru v Slovenski Bistrici 24-uri plezalni maraton z naslovom Na steno v zameno ...

Podoben spektakel v Franciji V Sloveniji takšnega spektakla še ni bilo, je pa Janja Garnbret že doživela takšen dogodek v Franciji, kjer so v Oloron-Sainte-Marie pripravili plezalni maraton Les 24h du Mur.

Garnbretova si je po zmagi na olimpijskih igrah v Parizu in nastopu na domači tekmi v Kopru vzela dolg tekmovalni premor, ker si je želela napolniti baterije. Vmes je trenirala in se predvsem posvetila plezanju v naravnih stenah. Med 24. in 29. junijem bo nastopila na prvi tekmi svetovnega pokala v Innsbrucku. Osrednji izziv sezone bo septembrsko svetovno prvenstvo v Južni Koreji. Pred tem pa bo osrednja junakinja dogodka v Slovenski Bistrici, kamor so vabljeni vsi: vrhunski tekmovalci, rekreativci in obiskovalci.

Ima tudi nekaj treme

»Želela sem ustvariti nekaj, kar povezuje vse, ki imamo radi plezanje. To bo pravi plezalni maraton, ki se ga zelo veselim. Vsak bo lahko plezal z mano. Gre za druženje in dober namen, nekaj pa bo tudi tekmovalnosti. Izziv, ki sem si ga zastavila, je, da v 24 urah preplezam vseh 100 smeri. Ne vem še, kako bo to mogoče uresničiti. Na tekmah ali treningih maksimalno preplezam tri smeri. To bo nekaj povsem drugega. Vsekakor bomo morali dobro načrtovati. Če bo treba, bom plezala tudi ponoči,« ima pred napovednim izzivom kar malce treme slovenska športna kraljica, ki pa verjame, da ji bo uspelo. »Konec avgusta bom že v skoraj najboljši formi. Bližala se bo tekma v Kopru, dva tedna pozneje bo že svetovno prvenstvo v Seulu.«

Čutim odgovornost, da se potrudim po najboljših močeh in zberem čim več denarja pomoči potrebnim.

V prvi vrsti bo dobrodelni dogodek, vsa zbrana sredstva od prodaje vstopnic bodo šle projektu Botrstvo v športu, ki poteka pod okriljem Zveze Anita Ogulin, Fundacije Leona Štuklja in Miroslava Cerarja ter Olimpijskega komiteja Slovenije in letos prek štipendij (od 100 do 230 evrov na mesec) pomaga 100 mladim športnikom in športnicam iz socialno ogroženih družin, tudi športnikom invalidom.

Vsaka smer bo štela

Ob tem bo vsaka smer ovrednotena in tako bodo plezalci zbirali sredstva. Vsota vseh preplezanih smeri v 24 urah lahko doseže 20.000 evrov. Če bo Janji resnično uspelo preplezati vseh 100 smeri, bodo pri glavnem sponzorju Allianzu donacijo povišali na 35.000 evrov.

100 mladih športnikov iz socialno ogroženih družin prejema mesečne štipendije v projektu Botrstvo v športu.

»Imeli se bomo zelo lepo, združili bomo prijetno s koristnim za plemenit namen. Vsak je dobrodošel kot gledalec ali plezalec. Popolnim začetnikom pa vendarle priporočam, da prej malo povadijo,« je dejala Garnbretova in v Kristalni palači v BTC razdelila prve vstopnice. Dogodek v plezalnem centru se bo začel v petek (22. avgusta) ob 21. uri in se končal dan pozneje ob enakem času. Zadnjo uro, ko bodo plezali na zunanji steni, bo prenašala TV Slovenija.

Ambasadorji Botrstva v športu so bili doslej Thomas Bach (2020), Aleksander Čeferin (2021), Tina Maze (2022), Primož Roglič (2023) in lani Goran Dragić. »To vlogo jemljem zelo resno, nekaj projektov je že za nami, po tem osrednjem jih bo še nekaj. Na tekmi v Kopru bo, denimo, del vstopnine namenjen botrstvu,« je razkrila 25-letna šampionka, ki se zaveda, da bo težko presegla Dragićeve številke: »Res sem stopila v velike čevlje. Kar je naredil Gogi, je neverjetno in morda neponovljivo. Čutim pa odgovornost, da se potrudim po najboljših močeh in zberem čim več denarja pomoči potrebnim.«

V Franciji cilj 9b+

Osemkratna svetovna prvakinja bo v Južni Koreji kandidatka za tri zlate kolajne, iz Berna bo branila lovoriko na balvanih in kombinaciji. Konec tedna se bo odpravila v Céüse v Francijo, kjer bo v skali končno poskušala preplezati smer 9b+. »Prvič sem poskusila po OI, drugič po tekmi v Kopru in obakrat mi ni uspelo. Pravijo, da gre v tretje rado. Imamo teden časa in verjamem, da bom zmogla,« bi bil še en mejnik dobra popotnica v tekmovalno sezono za varovanko trenerja Romana Krajnika.

Janja Garnbret je pred dvema letoma slovesno odprla plezalni center v Slovenski Bistrici. FOTO: Nino Verdnik/PZS

Poskusila bo preplezati vseh 100 smeri. FOTO: Nino Verdnik/PZS