Na gregorjevo, na dan, ko se ptički ženijo, je pred 26 leti na svet privekala Janja Garnbret, najboljša športna plezalka na svetu in dvakratna olimpijska prvakinja. Za rojstni dan bo združila koristno s prijetnim. »Hvala za čestitke. Najprej bom trenirala, potem pa se poveselila s prijatelji,« je razkrila slovenska športna kraljica. Letos boste nastopili le na dveh prizoriščih svetovnega pokala, v Innsbrucku in Kopru, ter na SP v Južni Koreji. Drži? »Drži. Odločitev trenerja Romana Krajnika je bila na mestu. Načrt imava praktično narejen že do olimpijskih iger v Los Angelesu in to leto je ko...