Jan Oblak pozitiven na koronavirus

Španski nogometni velikan Atletico Madrid je na spletni strani objavil, da je bil na zadnjem testiranju na novi koronavirus pozitiven slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak. Škofjeločan je že v izolaciji in se drži vzpostavljenih protokolov za zajezitev pandemije novega koronavirusa lige in tamkajšnjih oblasti, so še zapisali na spletni strani.

Devetindvajsetletni Oblak z Atleticom to sezono brani naslov španskega prvaka, v tem trenutku pa po 21 odigranih tekmah rdeče-beli zasedajo četrto mesto; 14 točk več ima na vrhu mestni tekmec Real, ki je odigral tekmo več.

Slovenski čuvaj mreže je to sezono branil na 30 tekmah in prejel 38 golov. Osemkrat je mrežo ohranil nedotaknjeno. Naslednja tekma škofjeloškega vratarja čaka po dvotedenskem premoru, 6. februarja v gosteh proti Barceloni.