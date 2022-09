Jan Kozamernik: Evforije, kot je v Stožicah, nisem čutil v nobeni dvorani

Slovenski odbojkarji želijo drevi ob 21. uri storiti še en korak na svoji žlahtni poti na svetovnem prvenstvu. V četrtfinalu mundiala je cilj v Stožicah preskočiti še Ukrajino in se nabrušen podati v sklepni del v Katovicah na polfinale in boj za odličja. Za Slovence in Jana Kozamernika so stvari jasne.

Torej, tukaj smo, pri četrtfinalu in Ukrajini.

»Za tekmo imamo na razpolago veliko igralskih orožij, res pa je, da jih moramo dati na tekmi vse na plan. To bo ključnega pomena, nobenega orožja ne smemo pustiti skritega, saj so to izločilni boji. Velikokrat sem že povedal, za nas je to finale. V tekmo moramo vstopiti tako odločno, kot smo proti Nemcem. Menim, da bo to ključ do uspeha.«

Katere so odlike ukrajinske reprezentance?

»Ukrajinci so zelo močni po telesni plati, trdni v bloku, zagotovo ne bodo dovolili, da bomo na lahek način zaključevali napade. Vemo, da nas lahko, če jim bo stekel začetni udarec, postavijo pod velik pritisk. Na servisu jih bo treba zelo omejiti, ne dopuščati lahkih točk in tega, da se razigrajo. Če bomo dobro servirali, se dobro branili na njihov začetni udarec in ne dobivali neposrednih točk, bo to en velik del do uspeha. Potem moramo biti tudi zelo potrpežljivi, izkoristiti našo tehnično kakovost in menim, da bomo lahko na tem gradili tekmo.«

So vas presenetili z zmago v osmini finala nad Nizozemsko?

»Sam iskreno nisem bil tako presenečen, Nizozemci so dobra ekipa, a tudi njim se lahko zgodi, da igrajo slabo. Pričakoval sem zelo napeto tekmo, iskreno pa me je presenetilo, da so Ukrajinci zmagali tako gladko. A vedel sem, da niso naivni. Niso slučajno tukaj, morebiti so se po drugačnih okoliščinah uvrstili na to svetovno prvenstvo, a po mestu na svetovni jakostni lestvici so sredi druge deseterice. Proti Nizozemski so izkoristili svojo telesno moč in višino v napadu, prebrisano so ugnali Nizozemce.«

Polne in bučne Stožice bodo seveda adut več. Če se prebijete v polfinale, pa bo z navijači glasno tudi v Katovicah.

»Saj Poljaki radi navijajo, a takšne evforije, kot se dogodi v Stožicah, iskreno še nisem čutil v nobeni dvorani. Na Poljskem smo igrali tudi že pred več kot 11, 12 tisoč gledalci, kot jih imamo v Stožicah, pa niti približno ni bilo tako glasno. Niti približno ni bilo takšno vzdušje, takšen pekel in tako vroče. V takšni dvorani zagotovo ni lahko igrati. Ukrajinci bodo zdaj to izkusili na lastni koži, bomo videli, kaj bodo imeli za povedati po tekmi.«

Štela bo tudi priprava za ta ključen obračun.

»Imamo že veliko izkušenj s pripravami za tekme. Prva stvar je, da se umiri evforija, ki se dogaja okoli nas, da smo mirni in vemo, zakaj smo prišli na svetovno prvenstvo in zakaj smo na tej stopnji tekmovanja, kjer smo. Veliko ljudi razmišlja že o dvobojih naprej, a sami moramo razmišljati o četrtfinalu, za nas je to finalna tekma. Če je ne bomo pravšnje odigrali, bo to dejansko finalna. Mene ne skrbi, da ne bomo psihično pripravljeni, je pa res, da bo to treba pokazati na igrišču.«