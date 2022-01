Jamajški pravljici sledi Trinidad

Vsake olimpijske igre, tudi zimske, imajo svoje junake, ki z vrhunskimi boji in dosežki pišejo športno zgodovino. So pa tudi moralni zmagovalci, ti prepričajo s svojo voljo in vztrajnostjo. Tudi na 24. zimskih OI v Pekingu bodo takšni, ki ne bodo pobrali odličij, bodo namreč povsem na repu nastopajočih v svoji disciplini, a bodo s svojim zanesenjaškim žarom ogreli srca publike.

Tako je na seznamu nastopajočih držav za kitajske zimske boje kopica takšnih, ki sneg poznajo le z razglednic. Trinidad in Tobago, Savdska Arabija, Ameriška Samoa, Haiti, Eritreja, Vzhodni Timor, Gana, Madagaskar, Nigerija, Filipini in Portoriko oziroma posamezniki iz večine eksotičnih paradižev se bodo trudili med drugimi. Skratka, vsi poznamo zgodbo o legendarnem jamajškem bobu z olimpijskih iger v Calgaryju leta 1988, a dvojec druge karibske države, Trinidada in Tobaga, bo na Kitajskem prav tako drvel v ledenem žlebu. Na zimske OI se vrača po dvajsetih letih, tudi takrat je sodeloval v moškem dvosedežnem bobu, kot bo na primer zdaj.

»Vem, da mnogo ljudi po svetu ne ve, da ima Trinidad in Tobago ekipo v bobu. A resnica je tudi to, da smo se resno zbrali in se začeli na sezono pripravljati šele julija. Že leta 2020 smo želeli sestaviti ekipo in se lotiti dela, a je pandemija porušila načrte,« pravi voznik Axel Brown, ki je v preteklosti zastopal Veliko Britanijo, njegov oče je namreč z britanskega otoka. Se bo pa pri začetnem zagonu boba zanašal tudi na hitre noge zavirača, trikratnega udeleženca poletnih olimpijskih iger v teku na 110 m ovire Mikela Thomasa.

Kanadčan za Eritrejo

No, Jamajka seveda s svojimi ledenimi stezami, kakor je naslov legendarnega filma, v Pekingu ne bo manjkala v bobu, imela bo udeleženko tudi v monobobu, ki bo prvič na sporedu ZOI. Prvič v zimski zgodovini se bo predstavila tudi v alpskem smučanju. Benjamin Alexander je nekdanji didžej, ki je odraščal v Veliki Britaniji, v Pekingu pa bo nastopil v veleslalomu. Alpskega smučarja bo imel tudi Haiti, to bo Richardson Viano. Ameriška Samoa bo zastopana v moškem skeletonu, Nathan Crumpton je denimo kot atlet nastopil že na poletnih OI v Tokiu na 100 m. Edini zastopnik Savdske Arabije bo alpinec Salman Al Hovaiš, Mehika bo imela štiri športnike, med njimi umetnostnega drsalca Donovana Carrilla, 20. z lanskega svetovnega prvenstva.

Nigerija bo na Kitajsko poslala smučarskega tekača, Samuel Ikpefan je sicer rojen v Franciji, na igrah pa bo zastopal državo svojega očeta. Večina športnih eksotov se olimpijskih iger seveda udeležuje v alpskem smučanju, takšen primer je tudi Eritrejec Shannon-Ogbnai Abeda. Ta je kot prvi zimski športnik za Eritrejo nastopil že pred štirimi leti v Pjongčangu, bil je 61. v veleslalomu, v slalomu je odstopil.

Je pa rojen v Severni Ameriki, njegovi starši so v 80. letih preteklega stoletja zaradi razbesnele eritrejske vojne za neodvisnost emigrirali v Kanado, kjer se je rodil Shannon-Ogbnai Abeda.