Jakov zablestel tik pred Pokljuko.

Sanjska popotnica! Tako je razmišljal včeraj proti večeru naš Jakov Fak, ko je proti večeru zapuščal tradicionalne zadnje januarske tekme v koledarju svetovnega pokala v biatlonu. Po slabih treh letih se je namreč s 3. mestom v skupinskem startu vrnil na prestižne stopničke in dejansko zablestel ob pravem trenutku – pred vrati je namreč svetovno prvenstvo na domači Pokljuki, težko bi si priboril lepšo popotnico.



Jasno, ta bi bila še bolj blesteča ob zmagi ali drugem mestu, toda prvo si je suvereno priboril udarni favorit sezone Johannes Thingnes Bø, na drugem je bil za našega asa nedosegljiv Francoz Quentin Fillon Maillet. Toda najpomembneje je, da se je 33-letnemu slovenskemu reprezentantu odvalila skala od srca: v zadnjih dveh sezonah je hrepenel po stopničkah, jim bil denimo zelo blizu tako na domači Pokljuki (4. mesto na 20 km decembra 2018) kot tudi na lanskem svetovnem prvenstvu prav v Anterselvi (prav tako na 20 km), zdaj pa se je le vrnil med najboljšo trojico. Nazadnje je bil med njo na olimpijskih igrah februarja 2018 v Južni Koreji, ko je osvojil 2. mesto v prav nepozabnih zahtevnih razmerah vetra, mraza in sneženja na 20-kilometrski tekmi.



»Res je to poseben občutek, ko se vrneš na stopničke. Z njimi se nisem obremenjeval, sem si jih pa spet močno želel. Najbrž pa tudi vsi tisti, ki me spremljajo in podpirajo,« nam je dejal po včerajšnji imenitni predstavi, ko je z učinkom na strelišču (19 zadetih tarč od skupno 20) kot tudi konkurenčnim tekom v trenutkih odločitve marsikomu med poznavalci vračal spomine k tistim njegovim veličastnim predstavam v preteklosti.

Nastopil na vseh januarskih tekmah

Pot k včerajšnjemu uspehu pa je bila vse prej kot preprosta: Anterselva je s 1700 m nadmorske višine prav posebno prizorišče, najvišje v biatlonski zimi, še dan prej je bil Fak v tekmovalni smučini moške štafetne tekme – zmagala je Francija, Slovenija pa je z 10. mestom med 24 moštvi dosegla najboljšo uvrstitev v sezoni –, za njim kot seveda tudi tekmeci je bil naporen januar.



»Res, tekme so se vrstile po tekočem traku, in če nastopiš na sleherni, se seveda srečuješ z utrujenostjo. Ni bilo lahko tekmovati v tem skupinskem startu, res pa so bile razmere boljše kot kadar koli v prejšnjih dneh Anterselve,« je poudaril naš as, ki si zdaj po treh tednih nenehnega nastopanja na tradicionalno zahtevni nemško-italijanski januarski turneji najprej želi dober počitek, nato pa bo vso pozornost usmeril k pripravam na svetovno prvenstvo.



Uradna uvodna slovesnost, žal seveda brez navzočnosti občinstva, bo 9. februarja, dan pozneje bo završalo na Pokljuki, ko se bo biatlonski dogodek sezone raztegnil na poldrugi teden. Jakov Fak je na svoji športni poti doživel že marsikaj, v Pjongčangu je bil sploh najuspešnejši slovenski olimpijec, toda prvenstva na domačem snegu še ni občutil. Povsem razumljivo je, da bi ga rad okronal z novim podvigom med izbrano trojico ...

