V Las Palmasu je Jaka Lakovič ime, ki vzbuja spoštovanje, dvignjen palec in nasmeh na vsakem koraku. Med najinim pogovorom v prijetni kavarni na promenadi ob osrednji mestni plaži Las Canteras je bil slovenski košarkarski strokovnjak deležen številnih naklonjenih pogledov in diskretnih pozdravov odobravanja odprtih in neposrednih Špancev. Pri 46 letih ima Ljubljančan za sabo zavidljivo trenersko pot. V zadnjih treh sezonah dosega zgodovinske uspehe z Gran Canario. Na začetku tedna je podaljšal sodelovanje s kanarčki vsaj do poletja 2027. Jaka Lakovič v Las Palmasu živi z ženo Heleno, nekdanj...