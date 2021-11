Jaka Lakovič bi rad osvojil tudi Stožice

Z večino letošnjih evropskih tekmecev (Bourgom, Budućnostjo, Bursasporom, Gran Canario, Promitheasom in Virtusom) so košarkarji Cedevite Olimpije igrali že v prejšnji sezoni, zato pa se v uradnih dvobojih bolj poredko srečujejo z nemškimi moštvi. Nazadnje so se spopadli z Bayreuthom v Fibini ligi prvakov 2017/18 in 2018/19, v evropskem pokalu pa jim je zadnji, jeseni 2016, stal nasproti Ulm, ki se bo drevi ob 20. uri vrnil v Stožice v dvoboju s posebno težo. Nemce namreč že tretjo sezono trenira nekdanji kapetan slovenske reprezentance Jaka Lakovič.

Ko so Ljubljančani pred petimi leti udarili z Ulmom in si na dveh tekmah razdelili izkupiček (v gosteh so izgubili z 82:87, doma zmagali s 76:72), so v takratni zasedbi Gašperja Okorna izstopali Brandon Jefferson, Devin Oliver, Gregor Hrovat in Mirko Mulalić. Obe moštvi sta nato doživeli ogromno sprememb, čeprav so se Nemci nekoliko bolj trudili ogniti vsakoletnim pretresom. Pred Lakovičem je Thorsten Leibenath presedel na njihovi klopi kar osem sezon in tudi z Ljubljančanom so aprila letos podaljšali sodelovanje še za dve leti. Upravičil je namreč zaupanje z osvojitvijo 3. in 4. mesta v državnem prvenstvu ter z dvema uvrstitvama v polfinale pokalnega tekmovanja. Edina siva lisa je bil v tem času evropski pokal, v katerem je zbral le pet zmag v 20 nastopih, zato bo letos storil vse, da bi popravil vtis.

Razprodaja žog v obeh moštvih

V uvodnih treh krogih nove sezone je Ulm najprej izgubil z Budućnostjo na domačem parketu (79:86) in z Virtusom v Bologni (76:87), prejšnji teden pa ugnal beneško Umano z 90:83. Ker ima pisano krivuljo tudi v nemški ligi, v kateri zaseda šesto mesto z bero 4:3, Lakovič želi dobiti potrditev, da je njegova zasedba na poti k bolj stanovitnim tednom. In ni lepše priložnosti kot trenerski ognjeni krst v rojstnem mestu, v katerem je igral do 23. leta starosti, a nikoli v Olimpijinem dresu. Pred odhodom h Krki ter nato k Panathinaikosu in Barceloni je branil barve Slovana, v sezoni 1998/99 skupaj z drevišnjim tekmecem Jurico Golemcem, s katerim sta bila soigralca tudi v slovenski reprezentanci na evropskem prvenstvu 2009.

»Ulm se vidno dviguje v formi in igra odlično, za kar ima veliko zaslug Jaka, vrhunski mladi trener, ki se je že dokazal. Njegova ekipa je zelo disciplinirana, igra ima glavo in rep, zato je pred nami zahtevna naloga. Potrebovali bomo podporo s tribun, gledalci bi lahko pomenili odločilen veter v hrbet,« meni Jurica Golemac, ki se zaveda, da sta še posebno nevarna ameriški branilec Semaj Christon, trenutno 14. strelec (povp. 15,7 točke) in 11. podajalec (6) evropskega pokala, njegov krilni rojak Jaron Blossomgame, 8. skakalec tekmovanja, in brazilski center Cristiano Felicio.

Oba današnja tekmeca imata hkrati skupno značilnost, ki para živce tako Lakoviču kot Golemcu: Ulm je doslej izgubil največ žog med vsemi 20 moštvi v evropskem pokalu (povp. 19 na tekmo), Cedevita Olimpija (17) je tik za njim.