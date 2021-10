Izzivalec za Rogličev rekord

Slovenske kolesarske navijače, ki so se letos za glavno jed veselili zmag na Touru, Vuelti, Liege–Bastogne–Liege, olimpijskih igrah in številnih drugih dirkah, čaka še jesenski posladek. Na sceno se danes v klubskih dresih vračata Tadej Pogačar (UAE) in Primož Roglič (Jumbo Visma), na vrh pa merita na istih preizkušnjah. Slovenska zvezdnika sta se nazadnje na start iste dirke kot tekmeca postavila na letošnjem Touru, kjer zaradi Rogličevega padca v 3. etapi ni bilo videti veliko njunih dvobojev. Ti so letos že zaznamovali dirko po Baskiji in Liege–Bastogne–Liege – enotedensko baskovsko preizkušnjo je dobil Roglič, najstarejšo klasiko na svetu pa Pogačar, ki je v sprintu ugnal zdaj že dvakratnega svetovnega prvaka Juliana Alaphilippa. Vse tri letos čaka še ena prestižna bitka, dirka po Lombardiji, spomenik, s katerim se bo čez teden dni končala sezona v svetovni seriji. Vendar bo tudi odštevanje do dirke odpadajočega listja napeto za slovenske kibice. Danes bo na sporedu dirka po Emiliji, ki jo dobro pozna Roglič. Predvsem njen cilj, saj je bil vzpon na San Luco nad Bologno dvakrat prelomnica v njegovi karieri. Tu je maja 2019 dobil uvodno vožnjo na čas Gira in kot prvi Slovenec oblekel rožnato majico, jeseni istega leta pa je bil najboljši še na dirki po Emiliji, kar je bila njegova prva zmaga na enodnevni cestni dirki v karieri. »Ta vzpon je kot narejen zame. Ob cesti je bilo ogromno gledalcev, zato sem se spomnil na Giro. Zmagal sem tedaj, zmagal sem tudi zdaj, zato mi je na San Luci gotovo všeč,« je Roglič tedaj povedal na vrhu le 2,1 km dolgega, vendar izjemno strmega vzpona s povprečnim naklonom 9,71 odstotka in najbolj strmim delom z nakloni do 18 odstotkov. Bonus k popolni sezoni Na Giru se je nanj povzpel le enkrat, na 195,3 km dolgi dirki po Emiliji morajo kolesarji petkrat opraviti z njim. Na vso moč gre praviloma le zadnjič in Kisovčan, ki bo konec meseca dopolnil 32 let, je pred dvema letoma to nalogo opravil najbolje doslej. Na poti do zmage je postavil rekord ciljnega vzpona, s časom 5:38 je za štiri sekunde izboljšal dosežek Vincenza Nibalija iz leta 2017. Tokrat bo imel Rogličev rekordni čas resnega izzivalca, dvakratnega zmagovalca Toura Pogačarja, ki pa se podaja v neznano. »Prvič v karieri bom v tem obdobju sezone dirkal v Italiji. Jesenske klasike sem si vedno ogledal z zanimanjem, zato se veselim, da se jih bom tokrat tudi udeležil. Za menoj je malodane popolna sezona, vse, kar bom še dosegel, bo le še bonus k izjemnemu letu 2021,« je 23-letni kolesar s Klanca pri Komendi povedal pred sklepnimi dirkami leta. Oba slovenska šampiona odprtih rok sprejemata nove izzive, ki se jih venomer lotita resno. V Italijo nista šla le za to, da bi si nadela startni številki. Zato pričakujte, da se bo iskrilo. Že danes, sredi tedna še na dirki Milano–Torino s podobno strmim ciljnim vzponom na Supergo, za češnjo na torti pa še na dirki po Lombardiji, kjer se bo morda eden od Slovencev veselil svoje druge spomeniške zmage v karieri.

