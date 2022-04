Izzivalec mu lahko odtrga glavo

Neporaženi britanski boksarski šampion Tyson Fury (31 zmag, 22 s k. o., 1 neodločen izid) ne bi bil to, kar je, če ne bi znova poskrbel, da se v pubih na Otoku in tudi onstran Atlantika znova govori bolj ali manj le o njem. Pred drevišnjim obračunom s sodržavljanom Dillianom Whytom (28 zmag, 19 s k. o., 2 poraza) na razprodanem londonskem stadionu Wembley, za katerega je vstopnice kupilo kar 94.000 ljubiteljev boksa (!), je namreč Ciganski kralj v svojem slogu namignil, da bi to utegnil biti njegov zadnji dvoboj.

»Nikomur mi ni treba več ničesar dokazati. Na banki imam 150 milijonov dolarjev, sem mlad in zdrav. To bo moj poslovilni obračun, zaradi česar so bili minuli dnevi zame nadvse čustveni. Odkorakal bom v ring in še zadnjič užival v enkratnem vzdušju; toliko gledalcev na športni prireditvi na Wembleyju še ni bilo,« je poudaril Fury in v nadaljevanju – ko je začutil, da mu novinarji ne verjamejo – podkrepil svojo odločitev z besedami rimskega vojskovodje Julija Cezarja, češ da nikoli ne bo zmanjkalo tekmecev.

Vsakemu psu so šteti dnevi

»Zmeraj se bo našel nekdo, s katerim bi se lahko boril. V ozadju prihaja milijon mladih fantov. Jaz se ne morem boriti večno, to se niti Vladimir Kličko, Joe Louis, Mike Tyson in Lennox Lewis niso mogli. Vsakemu dobremu psu so enkrat šteti dnevi,« je pojasnil 33-letni zvezdnik iz Manchestra in zaupal, da je že oktobra lani pred tretjim obračunom z Američanom Deontayem Wilderjem obljubil svoji ženi, da gre še zadnjič v ring. Premislil si je zgolj zaradi številnih navijačev.

»Želel sem jim dati še en spektakel, se dogovarjal z Anthonyjem Joshuo in Oleksandrom Usikom, a nismo našli skupnega jezika. Zato je priložnost dobil Dillian,« je razkril Fury, ki bo proti Whytu drugič branil naslov svetovnega prvaka v težki kategoriji po različici WBC. »To bo dvoboj, v katerem lahko že en udarec odloči zmagovalca. Če ne bom v najboljši formi, mi lahko Dillian odtrga glavo,« je previden Ciganski kralj, ki ve, o čem govori.

Navsezadnje je bil Whyte, ki so ga v pestri mladosti v uličnih spopadih ranili tako z nožem kot tudi s pištolo, nekoč njegov partner za sparing. »Sem tiste vrste borec, ki ve, kaj mora storiti. Ni me strah tvegati,« je zagrozil na Jamajki rojeni 34-letni Britanec.