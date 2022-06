Iztok priveslal v klub 50

Današnji dan je poseben za enega najuspešnejših športnikov pisane slovenske zgodovine in zato mu lahko sporočimo – vse najboljše, Iztok Čop! Gorenjec, doma iz Studenčic pri Lescah, zdaj pa že dolgo bivajoč v Linhartovi in čebelarski Radovljici, namreč praznuje 50. rojstni dan! In kot se za upokojenega športnika, ki ga je vselej odlikoval garaški pristop, spodobi, mu bo tudi današnji petek minil zelo delovno. V veslaško Zako bo prišel zjutraj in ji pomahal v slovo pozno zvečer.

Na Bledu je že več tednov opaziti turistični vrvež, toda v teh dneh je kot v mravljišču, saj je napočil čas veteranskega evropskega prvenstva v veslanju. Današnjega slavljenca, ki se je v slovenski šport zapisal z olimpijskimi kolajnami, med njimi zlato, ter kar štirimi naslovi svetovnega prvaka, ni med tekmovalci, ima pa polne roke dela v izposojevalnici čolnov.

Petdesetletnik je namreč športni direktor Filippija, priznanega proizvajalca čolnov. »In verjemite, da imam od jutra v tej izposojevalnici na Bledu polne roke dela. Rekreativci in veterani so namreč zahtevne stranke, vsakomur moraš nameniti čas in pozornost,« nam je dejal nekdanji šampion.

Več kot dve desetletji je športno Slovenijo navduševal val vrhunskih dosežkov, seveda so jih prispevali tudi nekateri drugi veslači, večinoma iz blejske šole veslanja Miloša Janše in Stanka Slivnika, Slovenija je bila takrat na olimpijskih igrah, svetovnih prvenstvih, prestižni julijski regati, vsaj s čolnom ali dvema vselej pod žarometi izjemnih dosežkov, največkrat s kolajnami na poti domov.

Danes je slovensko veslanje na obrobju zelo uspešnega slovenskega športa, vendar pa Čop, ki ne opravlja več vloge selektorja, ostaja pa član izvršnega odbora veslaške zveze, razgrinja optimizem: »Ni vse tako črno, kot se mogoče zdi komu od daleč. Vendar smo se znašli pred težavo, kako uskladiti študij in vrhunski šport. Opažamo namreč, da so tisti pridni pri treningu obenem pridni in uspešni v šolskih ali študijskih klopeh. Moramo najti neko skupno pot, omogočiti študij in trening, sodelovati z univerzami po Evropi, ki to že obvladajo. Kajti spoznali smo, da ko se nekdo preseli v ZDA, je za nas bolj kot ne izgubljen.«

Prav Iztokova hčerka Ruby ohranja sloves zelo talentirane veslačice, v teh dneh opravlja maturo, katere uspeh pa ne more vplivati na njen študij. Preselila se bo namreč na Nizozemsko in tam uresničevala očetove želje, o katerih nam je govoril. Trenirala bo na vrhunski ravni, veslaški center je blizu univerze, lotila se bo študija nevropsihologije.

Sicer pa je za našega olimpijskega zmagovalca (dvojni dvojec z Luko Špikom, Sydney 2000) najbolj pomembno zdravje, zadovoljen je, ker pri tem nima težav. »Tudi z družino je vse v najlepšem redu, želim si, da bi imeli malo več prostega časa in ga namenili gibanju,« nam je še dejal v pričakovanju današnjega, zanj prav posebnega dne.