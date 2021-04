Izkušen sem, zato sem tudi tvegal

2 lovoriki v alpski ligi je osvojila Olimpija, leta 2019 in zdaj.

V alpski ligi je za sezono 2020/21 padel zastor. Hokejisti SŽ Olimpije so uresničili cilj ubranitve lovorike, pred njimi je zdaj še finale za naslov državnih prvakov, obenem pa tudi že razmišljanje, kako bo v prihodnji sezoni, ko bodo igrali v najvišjem regionalnem razredu na ledenih ploskvah – ICEHL. Trener, ki je iz domače Finske ob koncu januarja prišel v Ljubljano, je zadovoljen z opravljenim in tudi z razpletom finala z zmago v seriji proti Asiagu s 3:0.»Veste, vse prej kot preprosto je bilo zmagati. Ko se zdaj kdo ozre k izidu 3:0 v seriji in 4:1 na tej tekmi, morda razmišlja drugače, toda za nas res ni bilo lahkega dela. Imeli smo tudi nekaj poškodb v zadnjih dneh, vključno s to zadnjo tekmo, ves čas pa smo morali ostati zbrani. Kajti če bi ta sobotni dvoboj izgubili, bi se tehtnica psihološke moči nagnila na strani Asiaga. Po tej plati bi bil tekmec v prednosti.«»Ko se zdaj ozrem, bi celo za bolj pomembnega od te tekme kot tudi finala na splošno ocenil naš polfinale z Lustenauom. Tam smo doživeli in spoznali marsikaj, tista zmaga na peti tekmi pa je bila odločilna na poti k naslovu. Iz polfinala smo se marsikaj naučili, to nam je pomagalo v sklepnem boju za končno lovoriko z Asiagom. No, vsekakor je bila za naslov zelo pomembna tudi drama na prejšnji tekmi, torej drugi finalni, v Italiji. Takšnega scenarija ne doživiš vsak dan.«»Drži, dovolj izkušenj imam. Preprosto sem se zavedal, da moram minuto pred koncem na tej tekmi tvegati prav vse. Če pravilno pritisneš, je vendarle težko, da bi ti tekmec takoj po sodnikovem metu zabil gol v prazno mrežo. Poteza se mi je obrestovala, takrat smo ujeli podaljšek, zdaj pa se veselimo lovorike.«»Zelo! Gre namreč za odlično vodeno in pripravljeno moštvo. Tudi kondicijsko je zelo konkurenčno in povrhu disciplinirano na ledu. Hokejisti Asiaga poskusijo tekmeca razorožiti vedno znova z eno taktiko, proti njim se moraš res zelo potruditi za zmago. Dobro, imeli smo nekaj poškodovanih igralcev, toda ne smemo prezreti, da so bili tekmeci v finalu brez odličnega hokejista.«»Verjemite mi, da zdaj o tem ne razmišljam. In povsem človeško je, da igralcem namenim dva, tri dni oddiha. Zaslužili so si ga, naj se poveselijo tega uspeha. Počutim se prav izžeto, utrujen sem. Priznam, star sem že (smeh).« Siniša Uroševič