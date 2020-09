Izkoristil bo priložnost, ki sta mu jo dala Roglič in Pogačar

Bujakova postavila nov mejnik



Eugenia Bujak si je za cilj v vožnji na kronometer zadala izboljšanje 16. mesta s SP leta 2013, ko je še kolesarila za matično poljsko reprezentanco in ga tudi dosegla. V Imoli je zasedla 13. mesto, kar je najboljša slovenska uvrstitev na SP med ženskami doslej. »Z vožnjo sem zadovoljna, če bi imela malo več časa za posebno pripravo na kronometer, bi lahko bila še boljša, nisem pa imela težkih trenutkov na progi. Na njej sicer ni bilo počitka, tudi v drugem delu, ki gre večinoma navzdol, je bilo treba zaradi tehničnih odsekov vseskozi poganjati,« je povedala Bujakova, ki je za nizozemsko zmagovalko Anno van der Breggen (40:20) zaostala za 2:20. Ima kakšen nasvet za Tratnika, ki ga danes čaka nastop na isti progi? »Samo gas do konca, to bo za fante zelo kratek kronometer, kot da bi me dirkale na 10 km.«

Tour de France se je končal z veličastno zmagov vožnji na kronometer, v kateri jes 5. mestom v dvoboju z rojakom izgubil rumeno majico. Ne enega ne drugega danes ne bo na startu vožnje na čas na SP v Imoli, saj sta se osredotočila le na nedeljsko cestno dirko. Vse bo dal od sebe»Ko sva se s selektorjempogovarjala o nastopu na SP, sem mu dejal, da imata prednost Primož in Tadej, najboljša sta bila na DP, tudi na Touru sta bila v ospredju. Če bo prosto mesto, pa se z veseljem priključim in naredim vse, kar je v mojih močeh,« je o svojem četrtem zaporednem nastopu v vožnji na čas na SP povedal Tratnik, 30-letni član ekipe Bahrain McLaren, ki se mu je najbolj posrečil krstni nastop v uri resnice med profesionalci. V Bergnu 2017., kjer je Primož Roglič osvojil srebro, je zasedel 10. mesto. To je bil z naskokom najboljši slovenski nastop v boju za mavrično majico v tej disciplini.Tratnik se je precej slabše odrezal na naslednjih dveh prvenstvih, v Innsbrucku 2018. je zasedel 31. mesto, lani v Yorkshiru pa 36. »To ni bilo vse skupaj nič. Računam, da mi bo šlo tokrat bolje. V zadnjih dveh letih sem plačal davek nastopa v ekipnih vožnjah na čas, v Innsbrucku je bila dolga kar 65 km, bil sem zelo močan in sem svojo tedanjo CCC za seboj vlekel po skorajda celotni progi. Tudi lani mi je nekaj moči pobral nastop v reprezentančni štafeti pred posamično vožnjo na čas,« se Idrijčan nadeja, da mu bo svežina v nogah prinesla precej boljši rezultat.»Prvi cilj je, da izboljšam predstavo iz zadnjih dveh let, že po petih minutah na progi bom videl, ali bom to lahko uresničil. Če bo šlo po mojih načrtih, se bom nato lotil drugega načrta, ponoviti Bergen in se prebiti v deseterico,« je svoje želje razkril Tratnik, ki kot večina tekmecev letos v nogah nima prav veliko preizkušenj na čas. Po koronski prekinitvi je odpeljal dve in se na obeh izkazal. Avgusta je bil 6. na EP v Franciji, na dirki Tirreno–Adriatico pa je v tej disciplini zasedel 9. mesto.»Tako na EP kot na Tirreno–Adriatico so me noge dobro nesle, malo pa mi je še manjkalo do vrhunske pripravljenosti. Vse gre sicer v sklop priprav na Giro. Dobro se počutim, konkurenca pa bo kajpak izjemna,« Tratnik ta čas težko oceni, kam natanko spada v konkurenci zDanes na 31,7 km dolgi progi, na katero se bo podal ob 15.33 kot 43. med 57 tekmovalci, sicer ne bo odločala le surova moč, vlogo bo odigral tudi te dni precej močen veter v okolici Imole.»Za čas dirke je napovedan še močnejši veter, od starta do obrata piha v prsi, to oteži vse skupaj, potrebne bo nekaj taktike, to narekuje tudi spremembe na kolesu, drugačne prestavne prenose. Proga pa mi načeloma ustreza, ne morem se pritoževati,« je še povedal Tratnik.