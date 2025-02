Izgubil dom, a dobil ocean in najboljši dres na svetu

Vijolično-zlati dres s številko 77, siv pulover, bela srajca in nasmeh – Luka Dončić je tudi uradno postal član Los Angeles Lakers. Na prvem druženju s sedmo silo ob obali Pacifika je slovenski zvezdnik priznal, da mu ob novici o selitvi ni bilo lahko, a da je vesel za novo priložnost. »V Los Angeles prideš, da osvojiš naslov prvaka,« se Dončić zaveda, da neuspeh v mestu angelov ne pride v poštev.

Novinarske konference športnikov le redko požanjejo toliko pozornosti, prvi javni nastop Dončića na univerzi UCLA je bil nekaj posebnega. »Še nikoli ni bilo toliko novinarjev, ki bi me poslušali,« se je nasmejal tudi Luka. Prvo vprašanje je bilo kakopak povezano s Kobejem Bryantom in spominom nanj: »Jasno se spominjam tistega dne (ko sta se prvič srečala, op. p), zame je bila izkušnja izjemna, Kobe je vedel, kdo sem. Škoda, želim si, da bi bil tukaj z nami.«

Tragična nesreča večne »mambe« je stvar preteklosti, prihodnost največje ekipe na svetu je v rokah Ljubljančana, ki je bil v pogovoru s sedmo silo zelo diplomatski: »Ne želim se spuščati v obračunavanja, zdaj sem tukaj, vedel sem, da se lahko enkrat zgodi tudi to, da bom del menjave. V Dallasu sem preživel izjemne trenutke s trenerji in soigralci, a sem vesel, da začenjam novo pot v moji karieri.«

Zvestoba mu veliko pomeni

Menjavo številni novinarski veterani v ZDA opisujejo kot najbolj presenetljivo in neverjetno v več kot 70-letni zgodovini lige NBA. »Napol spal sem že, ko sem dobil klic, da so me zamenjali. Nisem mogel verjeti, najprej sem vprašal, če je to prvoaprilska šala. Bilo mi je zelo hudo, sploh prvi dan, Dallas je bil moj dom. Vsi so bili presenečeni nad novico, lahko si predstavljate, kako presenečen sem bil jaz. A zdaj sem hvaležen za novo priložnost, sem v najboljšem klubu na svetu,« je Luka potrdil, da ni niti slutil, da se pripravlja nekaj tako velikega.

V zadnjih dneh se je izogibal družbenim omrežjem, tudi govoril je le z nekaj ljudmi, zahvalil pa se je tekmecem iz lige, ki so mu izrazili podporo. Lukovi javni nastopi nikoli niso ravno energični, to hrani za parket in tekmece, a vendar je bilo tokrat na daleč vidno, da je dogajanje v zadnjih 72 urah pri njem pustilo sledi. »Zdi se mi, da so zadnji dnevi trajali en mesec, bilo je zelo čustveno, tudi težko, a je vsak dan bolje. Mislil sem, da bom celo kariero preživel v Dallasu, zvestoba mi je zelo pomembna. To bom vzel kot svež začetek, zdaj imam pred sabo ocean,« je z nasmehom pospremil novico, zaradi katere je moral za seboj pustiti nov, 15 milijonov dolarjev vreden dvorec, spakirati kovčke in oditi v Kalifornijo.

Zdaj že nekdanjega moštva ni želel kritizirati, s tonom je povedal dovolj. »Ne vem, zakaj so se odločili za menjavo, to je bila povsem njihova odločitev. Z ničemer nisem dal vedeti, da ne bi podpisal nove pogodbe v Teksasu. Kritike? Vem, da niso resnične in upravičene, zato me še bolj motivirajo,« je dal Teksašanom vedeti, da bodo v prihodnje lahko s cmokom v grlu spremljali čarovnije številke 77 na košarkarskih parketih.

Sanjal o igri z LeBronom

Formalnosti v Los Angelesu so zdaj za njim, vprašanje, kdaj se bo vrnil na parket, jasnega odgovora še ni dobilo. »Sodelujemo z Lukovo ekipo strokovnjakov za telesno pripravo, že jutri bomo organizirali trening 5 na 5, potem bomo iz dneva v dan spremljali, kako se bo mečna mišica odzvala. Če bo vse OK in se bo Luka počutil dobro, bo kmalu nared za igro, odločitev bomo sprejeli skupaj,« je pojasnil športni direktor in arhitekt menjave Rob Pelinka, Luka pa dodal: »Prvič sem si vzel čas, da se mišica povsem zaceli. V preteklosti sem šel prehitro nazaj v igro, tokrat se bom vrnil na 100 odstotkih.«

Moštvo Jezernikov debi Dončića pričakuje v dobri kondiciji, LeBron James je uro (znova) zavrtel nazaj in igra, kot bi imel 25, ne 40 let, izbran je bil za najboljšega igralca zahodne konference v preteklem tednu. »Oba sva igralca z visokim IQ-jem in prepričan sem, da bova dobro sodelovala. Sanjal sem o igranju z njim,« o vzorniku iz otroštva pravi slovenski as.

V zadnjih urah prestopnega roka, končal se bo jutri zvečer, bodo v Los Angeles skušali pripeljati še novega centra, a ne bo lahko. »Ves čas smo pod pritiskom, navijači želijo naslov prvaka, a moramo biti realni. Vem, da potrebujemo centra, a dobrih na trgu res ni veliko na voljo. Bolj realno je, da bomo potegnili kakšno manjšo potezo, večji prestop pa realizirali poleti. Vse odločitve bomo sprejeli skupaj z Lukom, center mora ustrezati njegovemu načinu igre,« je zaključil Pelinka.

V preteklih sezonah je Luka vedno znova dokazal, da tudi iz igralcev z omejenim košarkarskim repertoarjem zna potegniti veliko. Kako dobro mu bo to uspelo v Los Angelesu, bo pokazal čas.