Izgovorite to: Nole je najboljši!

Srbijo spet trese Nolemanija, potem ko je Novak Đoković uprizoril preobrat in premagal letos največjega tekmeca Danila Medvedjeva ter šestič osvojil masters v Parizu. To je rekordni 37. masters za Đokovića, ki bo že sedmič zapored ob koncu leta št. 1, s čimer je izboljšal dosežek Peta Samprasa. Za Medvedjeva je Srb najboljši teniški igralec, kar bodo nekega dne priznali tudi tisti, ki ga danes ne marajo. Đoković morda nima toliko oboževalcev kot Roger Federer ali Rafael Nadal, a ko bo končal kariero, bodo ostali rekordi, ki jih ne bo mogoče zatajiti, je prepričan Rus, ki je na OP ZDA Noletu preprečil, da bi osvojil rekordni 21. naslov za grand slam, s čimer bi premagal Švicarja in Španca.

»Deset let za tem, ko se bo Đoković upokojil, bodo nekateri začeli spremljati tenis. Jaz nisem videl igrati Samprasa, ker sem bi premlad. Govorili pa so mi, da je bil izjemen. Enako bo z Đokovićem. Novi navdušenci bodo prihajali v tenis in najprej bodo na wikipedii ali kje drugje preverili podatke, kdo je bil največ tednov vodilni na lestvici ATP, kdo je osvojil največ mastersov, slamov, Davisov pokal. Dobili bodo vedno en in isti odgovor: Novak Đoković,« je nad tekmecem navdušen Medvedjev. Đoković, ki je po številu mastersov prehitel Nadala, se je naslova veselil skupaj z družino, v govoru se je zahvalil ženi Jeleni ter sinu Stefanu in hčerki Tari.

»Vedno sem sanjal o tem, da bosta otroka dovolj velika, da me bosta videla igrati. To je eden od razlogov, zakaj sem vztrajal. To je bistvo življenja: deliti srečne trenutke z ljubljenimi. Moja otroka sta moj največji uspeh in največje bogastvo,« je bil čustven 34-letni Novak, za katerega še ni znano, ali bo lahko 21. veliki slam lovil na svojem priljubljenem prizorišču v Melbournu, saj se noče cepiti. Morda še bolj je bil vzhičen njegov oče Srđan, ki so ga preplavila tudi domoljubna čustva. »Ves svet se veseli zmage našega Novaka, našega Srba, fanta, ki je izšel iz tega naroda. On je najboljši teniški igralec in športnik. Zapomnite si in izgovorite: Srb je najboljši športnik na svetu. Morda se kaj takšnega nikdar ne bo več zgodilo,« je dejal Srđan Đoković in ob tem predvajal pesem Ena dežela, ena ekipa, za katero pravi, da bi morala simbolizirati Srbijo.

»Besede niso dovolj, da bi pojasnile, kaj Novak dela za svojo družino in narod. Slavo srbskega naroda je ponesel po svetu. Postali smo spoštovani, ne več takšni, za kakršne so nas imeli v zadnjih desetletjih.«

Na sodišču bi zmagal

Z njim se strinja nekdanja številka 1 Jim Courier. »Če bi šli na sodišče, dali na papir vsa dejstva in izločili čustva, bi ugotovili, da ima Đoković številke na svoji strani,« je prepričan Američan, ki meni, da je podatek o številu tednov na prvem mestu najbolj podcenjen v tenisu.

»Vsi govorijo o velikih slamih, meni je bolj impresivno, da bo že sedmo leto zapored najboljši. Presegel je Federerja in Nadala. Številke na lažejo. Če se kaj ne spremeni in tudi če vsi trije ostanejo pri 20 slamih, statistično nihče ne more biti boljši od Novaka.«