Izbral je desetico in polnil hrvaški obroč

V tujini rojeni košarkarji so stalnica v slovenski reprezentanci vse od njenega rojstva, med njimi pa so bili doslej štirje Američani. Ko je Arriel McDonald zaigral na evropskem prvenstvu 2001, je imel za seboj eno sezono pri Interierju v Krškem in tri pri Unionu Olimpiji. Anthony Randolph je prvič prišel k nam kot zvezda madridskega Reala in zadnji kamenček v šampionskem mozaiku za eurobasket 2017. Letos pa se je Mike Tobey domala prikradel v moštvo tik pred olimpijskimi kvalifikacijami kot zamenjava za poškodovanega Jordana Morgana. In se že v krstnem nastopu močno prikupil Stožicam. »...