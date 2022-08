Iz športnih skočila v turistične vode

Odločitve, da bo svoj tekmovalni kimono pospravila v kot oziroma omaro, najuspešnejša slovenska karateistka Tjaša Baskera (prej Ristić) ni sprejela čez noč. V njej je zorela dlje. »Po prvotnem načrtu sem se nameravala boriti do lanskih olimpijskih iger v Tokiu, na katere se potem tudi zavoljo zlomljene stopalnice nisem mogla uvrstiti. Zaradi tega sem bila zelo razočarana, vendar pa sem vztrajala,« je uvodoma pojasnila članica KK Kranj, ki je prav včeraj praznovala 29. rojstni dan. Sredi novembra je nastopila še na svetovnem prvenstvu v Dubaju, po njem pa se ni več udeležila nobenega tekmovanja. Vzela si je čas za razmislek o svoji prihodnosti.

»Vseskozi sem redno trenirala in se povsem posvetila dokončanju podiplomskega študija na ekonomski fakulteti v Ljubljani, na kateri sem v začetku letošnjega maja opravila magisterij iz turizma,« je še eno svojo veliko zmago podoživela simpatična Kranjčanka. Čeprav ni tekmovala, je bil njen urnik vseeno zelo zgoščen. Začela je delati in se pripravljati na nov prelomni trenutek v svojem življenju – na poroko z Rokom Baskero, nekdanjim nogometašem, ki je med drugim nosil dres Olimpije. Usodni da je dahnila 25. junija, nakar sta mladoporočenca odpotovala na medene tedne na Kubo. »Že prej sem sama pri sebi sklenila, da imam dovolj in da tekmovalnega kimona ne bom več oblekla. Odločitev sem nameravala sporočiti po vrnitvi s Kube, vendar pa potem tudi zaradi redne zaposlitve vse do nedelje nisem našla časa, da bi strnila svoje misli in jih prelila na papir oziroma v računalnik,« je zaupala Tjaša. Kot je pristavila, ji je odločitev o koncu športne poti močno olajšala redna služba, ki jo je dobila v enem od butičnih hotelov ob Ljubljanici, v katerem je zadolžena za trženje in prodajo, dela pa tudi na recepciji.

Ostaja v karateju

Na blazinah si je priborila več izjemnih uspehov, ki jih bo težko ponoviti. Na vprašanje, kdaj je bila kot športnica najsrečnejša, je odvrnila, da je bilo veliko čudovitih trenutkov, ki jih ne bo pozabila. »Zagotovo si še posebej vesel takrat, ko ti uspe nekaj, o čemer si le sanjal oziroma na kar si dolgo niti pomisliti nisi upal,« je svoj pogled predstavila 29-letna Kranjčanka ter kot svoja največja podviga izpostavila srebrni kolajni izpred treh let s prvenstva stare celine v Guadalajari in evropskih iger v Minsku. Veliko ji pomenita tudi naslov sredozemske prvakinje iz Tarragone 2018 in tretje mesto z evropskega prvenstva v Novem Sadu 2018, s katerim je slovenskemu ženskemu karateju izbojevala zgodovinsko prvo odličje na tem tekmovanju v članski konkurenci. Ni manjkalo niti manj lepih trenutkov. »Najhuje mi je bilo leta 2017, ko so mi na zvezi vzeli trenerja Matjaža Končino, s katerim sva odlična začrtala pot. Takrat sem že skoraj obupala,« se je spomnila Tjaša, ki se s koncem kariere še ne poslavlja od tega japonskega borilnega športa, saj bo pri kranjskem klubu še naprej dvakrat tedensko vodila treninge mlajših karateistov.