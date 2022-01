Iz skupine smrti iziti živi

Peto mesto na evropskem prvenstvu v dvoranskem nogometu izpred štirih let v Ljubljani je največji uspeh slovenske reprezentance v dvoranskem nogometu. Jutri bo ob 17.30 v skupini B v Groningenu proti Kazahstanu začela svoje sedmo evropsko prvenstvo in lov za nov podvig in najmanj uvrstitev v četrtfinale.

Na Nizozemskem, kjer se bo že danes začelo 12. prvenstvo stare celine in bo trajalo do 6. februarja, branijo evropski naslov Portugalci, ki so lani postali še najboljši na svetu. Portugalci so na mundialu v Litvi zaokrožili obdobje, ki ga je zaznamoval virtuozni Messi futsala, Ricardinho. Do edine manjkajoče lovorike so prišli tudi skozi šivankino uho in z obilo sreče. V polfinalu so po strelih s šestih metrov premagali Kazahstan.

Kazahstanci, z lesenimi kolajnami za vratom evropski Azijci, ki imajo v moštvu še tri naturalizirane Brazilce, se zdijo premočni tekmeci, a po meri s posrečeno kombinacijo izkušenih in pomlajenih Slovencev, ki jih bo na velikih tekmovanjih prvič kot selektor vodil Tomi Horvat, naslednik Andreja Dobovičnika. Litijan je s Slovenci z izjemo dveh pričakovanih kvalifikacijskih porazov proti rekorderjem po evropskih naslovih Špancem brez velikih naporov ujel vlak za Nizozemsko.

Toda ambicije neuničljivega in večnega kapetana Igorja Osredkarja in drugih so tudi v zahtevni skupini, v kateri so še Italijani in Finci, odkrite: napredovanje v četrtfinale.

Protiutež z disciplino

»Realen cilj je preboj iz predtekmovalne skupine. Moj cilj pa je, da gremo od tekme do tekme, želim začeti z zmago. Na prvi tekmi moramo zmagati,« je bil odločen in zelo motiviran 47-letni Tomi Horvat.

Kazahstance, za katere so bili Slovenci vedno trd oreh (neodločen izid in tesen poraz), je prebral do zadnje strani. »Odlikuje jih disciplina v igri. Brazilci so jih dvignili, napredovali so tudi domači igralci. Zoperstaviti se jim moramo z enako mero, disciplino,« je opisal prve tekmece. Italijane je označil za tekmece, ki nam ustrezajo, ker veliko tvegajo, o Fincih pa, da so čvrsti in se ne zapletajo.

»Žogo prepustijo, so agresivni, postavijo se visoko.« Igor Osredkar, nesporni vodja na parketu, rekorder po številu golov (83) in nastopov (168), je ata in mama igralcev, ki bodo šli z glavo tja, kamor drugi niti z nogami ne bi šli, kot se je slikovito izrazil selektorjev someščan. »Zadnje dneve smo se povsem osredotočili na Kazahstance. Za Italijane in Fince imamo še čas. Imajo izjemno moštvo, a v skupini smrti, kot so jo označili tudi drugi, je naš glavni cilj prvo ali drugo mesto,« je pred svojim šestim eurom povedal 35-letni reprezentant.