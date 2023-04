Iz objektivnih razlogov se dekletom ni čisto izšlo

Slovenski smučarski skakalci in skakalke so z Emo Klinec, Anžetom Laniškom in Timijem Zajcem na čelu tudi v 44. sezoni za svetovni pokal, ki se je prejšnjo sezono iztekla v Planici, igrali zelo vidne vloge. V pogovoru za Slovenske novice je črto pod uspešno tekmovalno zimo potegnil Gorazd Pogorelčnik, vodja panoge pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS), ki je svoj pogled že usmeril tudi v prihodnost.

Kako ocenjujete sezono?

»Bila je zelo uspešna, še zlasti v moškem delu, v katerem se je Anže že na uvodni postaji v Visli zavihtel na stopničke in nato v takšnem slogu tudi nadaljeval. Na nordijskem SP v Planici smo se veselili treh kolajn, tudi zlate moštvene in posamične lovorike Timija. Lanišek je bil povrhu še tretji v točkovanju novoletne in norveške turneje, na tem položaju je končal tudi v skupni razvrstitvi in seštevku poletov.«

Kaj pa v ženski konkurenci?

»Tudi dekleta so nas razveselila z nekaj vrhunskimi dosežki. Nika Križnar je bila tretja na silvestrski turneji, Ema Klinec je dobila norveško turnejo, poleg tega je poletela do svetovnega rekorda in bila na koncu tretja v skupni razvrstitvi svetovnega pokala. Več smo od deklet pričakovali v pokalu narodov, v katerem so bila četrta. A obstajajo tudi objektivni razlogi, zakaj se jim ni povsem izšlo.«

Glavnima trenerjema bosta potekli pogodbi. Verjetno podaljšanje Robertu Hrgoti ni vprašljivo, kako je s tem pri Zoranu Zupančiču?

»Kar zadeva Zorana, smo se že začeli pogovarjati o tem, ali bomo nadaljevali sodelovanje. Po eni strani je trenerja, ki je zgradil tako močno ekipo, težko izpustiti iz rok. V vsakem primeru si ga želimo zadržati v naših vrstah, a še ne morem reči, v kakšni vlogi. O tem se bomo po vseh analizah odločili v strokovnem svetu, bomo pa prisluhnili tudi skakalkam, ne bodo pa one odločile o tem. Ne smemo niti pozabiti, da smo imeli po imenitni prejšnji sezoni veliko težav, da smo se z Zupančičem dogovorili za nadaljnjo skupno pot. Zadnja zima se z izjemo Klinčeve ter v posameznih obdobjih Križnarjeve in Nike Prevc ni razpletla povsem po naših željah, s tem niti Križnarjeva ni bila zadovoljna. Nobenega dvoma tudi ni, da mora v ekipi vladati medsebojno zaupanje. Če tega ni, je težko računati na uspehe.«

Večina klubov se iz dneva v dan bori za svoj obstoj. Pred začetkom nordijskega SP je Enzo Smrekar, predsednik SZS, obljubil, da bodo določen del od dobička tega tekmovanja vrnili društvom, toda glede na dosti slabši obisk od načrtovanega zdaj slabo kaže. Kaj veste glede tega?

»V tem trenutku težko komentiram, ali bo dobiček ali ne. Zadeva bo zaključena v mesecu ali dveh. Takrat se bomo lahko pogovarjali o tem, ali bomo tudi iz tega naslova dali kaj klubom. Sicer pa jim vsako leto pomagamo na takšen in drugačen način. Ker postaja ta šport relativno drag, poskušamo čim več tekmovalcev potegniti v DPNC. S tem razbremenjujemo društva, da ne potrebujejo dodatnih trenerjev za mladince, da jih ni potrebno voziti na skakalnice, ki jim jih plačujemo … Je pa res, da morajo, dokler ne pridejo v mladinsko reprezentanco, starši poskrbeti, da imajo konkurenčno opremo.«