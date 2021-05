Iz Nemčije prišel spodbujat Emo

Nekje je treba začeti. To je Dejan Zavec, dobro vedoč, da je vsak začetek še kako težek, med drugim izjavil pred prvim večerom profesionalnega boksa, ki ga je minulo soboto s svojo ekipo izpeljal v ptujski dvorani Campus Sava. In te besede je nato večkrat ponovil tudi po koncu prireditve. Če upoštevamo vse okoliščine in razmere, v katerih smo zaradi epidemije novega koronavirusa, je razumljivo, da je kakovost dvobojev precej šepala. Razlika med tekmeci je bila preprosto prevelika, da bi lahko postregli z vrhunskimi predstavami. Kdor jih je pričakoval, pač ne živi v realnem svetu.



Tudi na največjih boksarskih prireditvah v tujini so zares kakovostni le glavni dvoboji in morda še eden, dva ali največ trije pred njim, v uvodnih pa si boljši proti vidno slabšim nasprotnikom zgolj izboljšujejo svoje statistike. Tako je bilo tudi na Ptuju, kjer sta si bila v ringu – če se osredotočimo na borbe s slovenskimi boksarji – dokaj enakovredna zgolj Aljaž Venko (3 zmage, 1 neodločen izid) in Italijan Luca Chiancone (1 zmaga, 1 neodločen izid). Glavni sodnik je po obračunu dvignil roki obema boksarjema, točkovalci so pač ocenili, da sta se razšla z neodločenim izidom, kar je presenetilo vse po vrsti. Dejansko je Chiancone, ki se s sodniško odločitvijo nikakor ni mogel sprijazniti, Zavčevemu varovancu zadal več čistejših udarcev, za nameček je našemu dolgoletnemu reprezentantu v četrti rundi tako zatresel tla pod nogami, da je bil vidno v nokdavnu in mu je moral sodnik celo šteti.



Zato je lahko 27-letni Konjičan, ki se verjetno v ringu še nikoli ni znašel v takšnih škripcih, še srečen, da se je razpletlo, kot se je. To je bila odlična lekcija zanj in pravzaprav za ves njegov tabor, nadejamo se le, da se bodo iz nje tudi kaj naučili.

Z rokavicami, kakršne imata Alvarez in Joshua

Da bo Ema Kozin (21 zmag, 1 neodločen izid) po hitrem postopku še drugič – tokrat s tehničnim nokavtom v drugi rundi – opravila s Srbkinjo Radano Knežević (2 zmagi, 8 porazov), je bilo jasno že vnaprej; kakovostni prepad med obema boksarkama je preprosto prevelik, da bi se lahko med njima razvila prava borba.



Ob tem je treba zapisati, da slovenska princeska tokrat ni branila nobenega od številnih pasov, na Ptuj je – kot je poudaril njen trener in menedžer Rudolf Pavlin – prišla boksat predvsem zavoljo promocije boksa in podpore Zavcu. Zaradi velike premoči je tudi težko reči, da je šlo za pripravo na naslednji veliko pomembnejši dvoboj, ko bo Kozinova, ki jo je prišel tokrat v Slovenijo spodbujat tudi Nemec Chris Rösen, izvršni direktor združenja WBF (»Ema je št. 1 v Evropi in ena od najboljših na svetu!«), 30. julija na Malti branila (začasni) naslov svetovne prvakinje v srednji kategoriji po različici WBC in šampionski pas zveze WBF proti bistveno bolj neugodni Južnoafričanki Noni Tenge (20 zmag, 1 neodločen izid, 1 poraz). Da 22-letna šampionka iz Šmartnega ob Savi uživa vse večji ugled v tujini, dokazuje tudi zadnji podpis pogodbe s proizvajalcem rokavic Phenom, ki ima med drugimi pod svojim okriljem tudi takšna asa, kakršna sta Mehičan Saul Canelo Alvarez in Anglež Anthony Joshua.

Denis Lazar nokavtiral Čeha

Svojo drugo profesionalno zmago je v poltežki kategoriji vpisal Denis Lazar, ki je v drugi rundi zlomil odpor Čeha Martina Kabrhela (2 zmagi, 1 neodločen izid, 22 porazov), uspešno pa sta ognjeni krst v poklicnem ringu prestala Lovro Kramberger, ki je v obračunu lahko-težke kategorije s tehničnim nokavtom v tretji rundi premagal Srba Darka Kneževića (13 zmag, 10 s k. o., 38 porazov), in Nijaz Ljubijankić, ki je bil v polvelterski kategoriji po točkah boljši od Srba Bojana Veljkovića (1 zmaga, 1 s k. o., 1 neodločen izid, 14 porazov).

